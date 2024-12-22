الأردن تعلن عن برنامج لتوصيل الغاز الطبيعي للتجمعات الصناعية والمدن

(MENAFN
) أكدت أماني العزام، الأمين العام لوزارة الطاقة والثروات المعدنية، وجود برنامج وطني لتوصيل الغاز الطبيعي إلى التجمعات الصناعية والمدن، بهدف خفض فاتورة الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة. وأوضحت العزام أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث تم توصيل الغاز إلى منطقتي القويرة والقسطل، وتم مؤخرًا افتتاح محطة التخفيض والقياس في هاشمية الزرقاء. وأكدت أن شبكة الغاز ستتوسع لتشمل جميع المدن الصناعية في المستقبل القريب.
كما شددت العزام على أهمية الاستفادة من خط الغاز العربي الذي يمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، والذي يعد ركيزة أساسية في تعزيز أمن الطاقة في الأردن، ويسهم في جهود المملكة لتنويع مصادر الطاقة وتثبيت استقرارها.
وجاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، خلال مشاركتها في المؤتمر الوطني حول التغير المناخي والاقتصاد الأخضر، الذي عقد في عمان تحت عنوان "الاستجابة الوطنية للأردن لتغيرات المناخ والصحة والبيئة"، والذي شكل منصة لمناقشة المبادرات الرئيسية في مجال الطاقة.
وأضافت العزام أنه تم عرض أبرز الخطط والاستراتيجيات التي تنفذها وزارة الطاقة والثروات المعدنية للانتقال إلى الطاقة الخضراء، التي تشكل حاليًا 27 بالمئة من إجمالي مزيج الطاقة في المملكة، مما يعكس التزام الأردن بتطوير مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة لمواجهة تحديات تغير المناخ.
MENAFN22122024000045015839ID1109020575
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.