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ضبط مركبة تسير بسرعة 190 على الطريق الصحراوي

12/22/2024 1:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر الدوريات الخارجية سائق أحد المركبات وهو يسير بسرعة 190 كم/س بالقرب من محطة الأبيض الأمنية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق والمركبة بحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير .
وتهيب إدارة السير بالإخوة المواطنين الالتزام بالسرعات المقررة تجنباً للحوادث والكوارث المرورية الناجمة عن السرعة الزائدة ، كما تحذر الإدارة من خطر انعدام الرؤية الأفقية على الطريق الصحراوي والمرتفعات بالتزامن مع تشكل الضباب بسبب الأجواء الباردة في الصباح الباكر .








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