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القيادة العامة في سوريا تكلف مرهف أبو قصرة بحقيبة وزارة الدفاع

12/22/2024 1:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام سورية بأن القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا كلفت مرهف أبو قصرة بحقيبة وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية.
وأعلنت القيادة العامة في سوريا أن الفصائل العسكرية ستدمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.


- مرهف أبو قصرة (40 عاما):


- معروف باسمه العسكري "أبو حسن الحموي".


- من مواليد مدينة حلفايا شمالي حماة.


- شغل سابقا منصب القائد العام للجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام".

- مهندس زراعي تخرج في جامعة دمشق ونزحه نظام الأسد مع عائلته إلى إدلب.


وكانت أعلنت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة الخارجية في الحكومة المؤقتة.

RT

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