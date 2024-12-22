السعودية حذّرت ألمانيا 3 مرات من منفّذ حادثة الدهس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
في الوقت الذي لا تزال لا فيه الشرطة الألمانية تحقق مع مرتكب عملية الدهس بألمانيا التي أسفرت عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 80 آخرين، صرح مصدر سعودي أن المملكة سبق أن حذّرت السلطات الألمانية من منفذ الهجوم.
وأعلن المصدر، في تصريحات، أن المنفذ يدعى طالب العبدالمحسن له آراء متطرفة وحاصل على إقامة دائمة بألمانيا منذ عقدين.
فيما كشف موقع مجلة دير شبيغل الألمانية أنه حصل على معلومات تفيد بأن السعودية أرسلت 3 تحذيرات إلى ألمانيا حول المنفّذ بعدما أعرب عن آراء متطرفة على منصة ((إكس))، إلّا أن برلين تجاهلتها.
وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن فتاة سعودية أبلغت عام 2023 الشرطة الألمانية عبر حسابها وإيميلها برسائل عدة تفيد بأن هذا الشخص يهدد دوماً في حسابه بأنه ينوي دهس الألمان ويهدد بقتلهم، لكن الشرطة تجاهلت كل تلك التحذيرات.
وقاد مرتكب عملية الدهس سيارته دفع رباعي سوداء مسافة 400 متر واخترقت حواجز أمنية وأكمل القيادة بشكل متعرج داخل سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ الألمانية (مساء الجمعة)، ما تسبب بمقتل وإصابة العشرات، حسب روايات نقلها موقع إخباري ألماني.
وأفادت مصادر في الشرطة أن الفحوصات الطبية الأولية أثبتت أن المنفذ كان تحت تأثير المخدرات لدى قيادته السيارة ودهسه الحشد، وفق صحيفة ((بيلد)) الألمانية.
ونشرت السلطات الألمانية أول صورة له بعد أن تمكنت من توقيفه واعتقاله في موقع الحادثة، فيما أعلنت السلطات المحلية أن الجاني طبيب يبلغ 50 عاماً وصل إلى ألمانيا 2006 وحصل على وضع لاجئ، وسبق أن عمل في أحد السجون المخصصة لمدمني المخدرات للمساعدة على التعافي.
وكانت الخارجية السعودية أعربت عن إدانة السعودية حادثة الدهس، التي وقعت في سوق بمدينة ماغديبورغ في ألمانيا، ونتج عنها وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، معبرةً عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا.
عكاظ
MENAFN22122024000208011052ID1109020535
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.