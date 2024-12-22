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السعودية حذّرت ألمانيا 3 مرات من منفّذ حادثة الدهس

12/22/2024 1:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في الوقت الذي لا تزال لا فيه الشرطة الألمانية تحقق مع مرتكب عملية الدهس بألمانيا التي أسفرت عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 80 آخرين، صرح مصدر سعودي أن المملكة سبق أن حذّرت السلطات الألمانية من منفذ الهجوم.
وأعلن المصدر، في تصريحات، أن المنفذ يدعى طالب العبدالمحسن له آراء متطرفة وحاصل على إقامة دائمة بألمانيا منذ عقدين.
فيما كشف موقع مجلة دير شبيغل الألمانية أنه حصل على معلومات تفيد بأن السعودية أرسلت 3 تحذيرات إلى ألمانيا حول المنفّذ بعدما أعرب عن آراء متطرفة على منصة ((إكس))، إلّا أن برلين تجاهلتها.
وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن فتاة سعودية أبلغت عام 2023 الشرطة الألمانية عبر حسابها وإيميلها برسائل عدة تفيد بأن هذا الشخص يهدد دوماً في حسابه بأنه ينوي دهس الألمان ويهدد بقتلهم، لكن الشرطة تجاهلت كل تلك التحذيرات.
وقاد مرتكب عملية الدهس سيارته دفع رباعي سوداء مسافة 400 متر واخترقت حواجز أمنية وأكمل القيادة بشكل متعرج داخل سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ الألمانية (مساء الجمعة)، ما تسبب بمقتل وإصابة العشرات، حسب روايات نقلها موقع إخباري ألماني.
وأفادت مصادر في الشرطة أن الفحوصات الطبية الأولية أثبتت أن المنفذ كان تحت تأثير المخدرات لدى قيادته السيارة ودهسه الحشد، وفق صحيفة ((بيلد)) الألمانية.
ونشرت السلطات الألمانية أول صورة له بعد أن تمكنت من توقيفه واعتقاله في موقع الحادثة، فيما أعلنت السلطات المحلية أن الجاني طبيب يبلغ 50 عاماً وصل إلى ألمانيا 2006 وحصل على وضع لاجئ، وسبق أن عمل في أحد السجون المخصصة لمدمني المخدرات للمساعدة على التعافي.
وكانت الخارجية السعودية أعربت عن إدانة السعودية حادثة الدهس، التي وقعت في سوق بمدينة ماغديبورغ في ألمانيا، ونتج عنها وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، معبرةً عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا.
عكاظ









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