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برلماني أوكراني يكشف عن إشارات واضحة يرسلها ماسك لزيلينسكي

12/22/2024 1:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرح نائب البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي أن مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، يرسل إشارة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مفادها أن أوكرانيا لن يكون لديها قريبا أي حلفاء يريدون دعمها.
وكتب دوبينسكي في قناته على "تلغرام": "لا يوجد آخرون جاهزون للمساعدة، وقريبا لن يكون هناك أي شخص على الإطلاق: هذا ما يشير إليه ماسك، الذي يظهر باستخدام ألمانيا كمثال أن فريق [الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد] ترامب لن يعمل مع خصومه الأيديولوجيين".
وأعرب النائب عن قناعته بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد يتعرض أيضا لهجوم من ترامب إذا استمر في مساعدة كييف، قائلا: "ماسك يرسل إشارات واضحة جدا"، مضيفا أنه "يعتقد أن زيلينسكي سيضطر إلى تغيير سياسته عندما يتم تنصيب ترامب".
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