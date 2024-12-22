برلماني أوكراني يكشف عن إشارات واضحة يرسلها ماسك لزيلينسكي

(MENAFN
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صرح نائب البرلمان
الأوكراني ألكسندر دوبينسكي أن مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، يرسل إشارة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مفادها أن أوكرانيا لن يكون لديها قريبا أي حلفاء يريدون دعمها.
وكتب دوبينسكي في قناته على "تلغرام": "لا يوجد آخرون جاهزون للمساعدة، وقريبا لن يكون هناك أي شخص على الإطلاق: هذا ما يشير إليه ماسك، الذي يظهر باستخدام ألمانيا كمثال أن فريق [الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد] ترامب
لن يعمل مع خصومه الأيديولوجيين".
وأعرب النائب عن قناعته بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد يتعرض أيضا لهجوم من ترامب إذا استمر في مساعدة كييف، قائلا: "ماسك يرسل إشارات واضحة جدا"، مضيفا أنه "يعتقد أن زيلينسكي سيضطر إلى تغيير سياسته عندما يتم تنصيب ترامب".
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