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الاحتلال يقتحم السيلة الحارثية غرب جنين

12/22/2024 1:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاحد، بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.
وقالت مصادر ، إن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، ومشطت شوارعها، وسيرت فرقاً من المشاة فيها، وأطلقت النار تجاه منازل الفلسطينيين، وسط مواجهات مع أبناء المنطقة.
وفا









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