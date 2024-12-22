جامعة فلسطين الأهلية تحقق إنجازاً مرموقاً في التصنيف الجامعات العربية

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN / حصدت جامعة
فلسطين الأهلية
المركز الثاني بين الجامعات
الفلسطينية المشاركة والمركز 33 على مستوى الجامعات العربية في التصنيف
العربي للجامعات للعام ٢٠٢٤.
جاء هذا الإنجاز نتيجة التزام الجامعة بمعايير أكاديمية وبحثية متميزةتعتمد على منهجية التصنيف التي تركز على أربعة مؤشرات رئيسية: التعليم والتعلم (جودة التدريس)، البحث العلمي (كمية البحوث وجودتها)،الإبداع والريادية والابتكار (بُعد اقتصادي للتطبيق يشجع تسويقالمخرجات العلمية وإدارة التكنولوجيا)، والتعاون الدولي والمحلي وخدمةالمجتمع (الأثر المجتمعي والنظرة الدولية(
ويعكس هذا التصنيف رؤية الجامعة باهمية التصنيفات العالمية وعملدائرة التطوير والتخطيط والجودة والنوعية ووحدة التصنيفات في الجامعةوالتى تمثل اطار مرجعي في جودة العملية الاكاديمية وفقاً للمعاييرالعالمية في بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار والإبداع.
تعد هذه النتيجة دليلاً على جهود جامعة فلسطين الأهلية المستمرة للارتقاء بمستوى التعليم العالي وخدمة المجتمع الفلسطيني والعربي،وتحفيز البحث العلمي بما يلبي متطلبات العصر.
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