جامعة فلسطين الأهلية تحقق إنجازاً مرموقاً في التصنيف الجامعات العربية

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / حصدت فلسطين الأهليةالمركز الثاني بين الفلسطينية المشاركة والمركز 33 على مستوى الجامعات العربية في التصنيفالعربي للجامعات للعام ٢٠٢٤.

جاء هذا الإنجاز نتيجة التزام الجامعة بمعايير أكاديمية وبحثية متميزةتعتمد على منهجية التصنيف التي تركز على أربعة مؤشرات رئيسية: والتعلم (جودة التدريس)، البحث العلمي (كمية البحوث وجودتها)،الإبداع والريادية والابتكار (بُعد اقتصادي للتطبيق يشجع تسويقالمخرجات العلمية وإدارة التكنولوجيا)، والتعاون الدولي والمحلي وخدمةالمجتمع (الأثر المجتمعي والنظرة الدولية(

ويعكس هذا التصنيف رؤية الجامعة باهمية التصنيفات العالمية وعملدائرة التطوير والتخطيط والجودة والنوعية ووحدة التصنيفات في الجامعةوالتى تمثل اطار مرجعي في جودة العملية الاكاديمية وفقاً للمعاييرالعالمية في بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار والإبداع.

تعد هذه النتيجة دليلاً على جهود جامعة فلسطين الأهلية المستمرة للارتقاء بمستوى التعليم العالي وخدمة المجتمع الفلسطيني والعربي،وتحفيز البحث العلمي بما يلبي متطلبات العصر.