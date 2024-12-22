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هام لكافة المقترضين الأردنيين.. قرار خفض الفائدة يدخل حيز التنفيذ

12/22/2024 12:07:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ويصبح سارياً اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 22 كانون الأول 2024.

وأكدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في بيان مسبق ، على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.

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