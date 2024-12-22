خمسة شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال منزلا في دير البلح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون ليل السبت-الاحد في طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.



وأفاد مراسل "وفا " بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة أبو سمرة، في شارع المزرعة شرق مدينة دير البلح، ما أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء.



وجرى الشهداء والجرحى إلى شهداء الأقصى في دير البلح، فيما تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,227 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,573 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.