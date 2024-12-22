لأكثر من 5 ساعات.. فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن مناطق (أسماء)

لأكثر من 5 ساعات.. فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن مناطق (أسماء)
التاريخ
12/22/2024 12:07:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت شركة كهرباء اربد اضطرارها لفصل التيار الكهربائي عن مناطق في الرمثا وجرش اليوم الأحد لغايات اعمال
صيانة .
وحددت ساعات الفصل التي تتجاوز الـ 5 ساعات والمناطق المتضررة وفقا للاعلان المرفق ادناه :
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