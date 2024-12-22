Sunday, 22 December 2024 07:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لأكثر من 5 ساعات.. فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن مناطق (أسماء)

12/22/2024 12:07:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت شركة كهرباء اربد اضطرارها لفصل التيار الكهربائي عن مناطق في الرمثا وجرش اليوم الأحد لغايات اعمال صيانة .

وحددت ساعات الفصل التي تتجاوز الـ 5 ساعات والمناطق المتضررة وفقا للاعلان المرفق ادناه :




MENAFN22122024000208011052ID1109020462

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث