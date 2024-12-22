الجيش الأميركي يعلن عن سقوط طيارين فوق البحر الأحمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأحد، أن طيارين اثنين من البحرية الأميركية قد تم إسقاطهما فوق البحر الأحمر في حادثة تبدو أنها نتيجة "نيران صديقة".



وتم إنقاذ الطيارين، لكن أحدهما أصيب بجروح طفيفة، وفقًا لوكالة الأسوشيتد برس.



وجاء في بيان القيادة المركزية: "أطلق الطراد الحربي يو إس إس غيتيسبيرغ، وهو جزء من مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس ترومان، النار بالخطأ على طائرة من طراز إف/إيه-18، والتي كانت تحلق من على متن حاملة الطائرات هاري ترومان".



وكانت القوات الأميركية تنفذ ضربات جوية استهدفت الحوثيين في اليمن وقت وقوع الحادث، ولم يقدم بيان القيادة المركزية الأميركية تفاصيل إضافية حول طبيعة المهمة.



وكان الجيش الأميركي قد نفذ ضربات ضد أهداف للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، بينها منشأة لتخزين الصواريخ و"مرفق قيادة وتحكم"، بحسب ما ذكرت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم".



وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" في بيان إن القوات الأميركية أسقطت أيضًا خلال العملية طائرات مسيرة هجومية عدة للحوثيين فوق البحر الأحمر، إضافة إلى صاروخ كروز مضاد للسفن.



وأضافت أن "هذه الضربات جاءت بهدف تعطيل وإضعاف عمليات الحوثيين، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف السفن الحربية الأميركية وسفن الشحن التجارية".



وتابعت "تعكس هذه الضربات التزام القيادة الوسطى المستمر بحماية الأفراد الأميركيين وشركاء التحالف، بالإضافة إلى الشركاء الإقليميين وحماية الملاحة الدولية".

سكاي نيوز عربية