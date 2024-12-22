قبيل الصفقة.. حماس تنشر فيديو يجمع السنوار وهنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس الليلة الماضية ، فيديو نادرا يجمع لأول مرة بين رئيس حركة حماس الراحل يحيى السنوار، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
كما ظهر في الفيديو الذي ينشر لأول مرة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل، صالح العاروري، وعدد من القيادات الذين تم اغتيالهم بهجمات إسرائيلية.
ويأتي نشر هذا الفيديو في وقت أكدت فيه حماس أن "إمكانية الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "بات أقرب من أي وقت مضى إذا توقف العدو عن وضع اشتراطات جديدة".
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