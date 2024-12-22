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قبيل الصفقة.. حماس تنشر فيديو يجمع السنوار وهنية

12/22/2024 12:07:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس الليلة الماضية ، فيديو نادرا يجمع لأول مرة بين رئيس حركة حماس الراحل يحيى السنوار، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
كما ظهر في الفيديو الذي ينشر لأول مرة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل، صالح العاروري، وعدد من القيادات الذين تم اغتيالهم بهجمات إسرائيلية.
ويأتي نشر هذا الفيديو في وقت أكدت فيه حماس أن "إمكانية الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "بات أقرب من أي وقت مضى إذا توقف العدو عن وضع اشتراطات جديدة".

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