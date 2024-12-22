أمانة عمان تُنذر عمال وطن (أسماء)

أمانة عمان تُنذر عمال وطن (أسماء)
التاريخ
12/22/2024 12:07:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انذرت امانة عمان عمال الوطن التالية اسماؤهم بالعودة الى عملهم خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ نشر هذا الاعلان والا سيتم فصلهم وفقا للقانون .
وتاليا الأسماء :
MENAFN22122024000208011052ID1109020459
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.