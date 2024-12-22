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المعهد الأمريكي للجيوفيزياء يسجل زلزالاً قوياً

12/22/2024 12:07:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات فانواتو، فجر الأحد وفق ما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء، وذلك بعد بضعة أيام على زلزال بقوة 7.3 درجات ضرب كبرى جزر الأرخبيل.


ووفق المعهد الأميركي، ضرب الزلزال على عمق 40 كلم، وعلى بعد 30 كلم إلى الغرب من العاصمة بورت فيلا.


ولا تزال جزيرة إيفات الرئيسية في البلاد تعاني من آثار زلزال الثلاثاء الذي أودى بحياة 12 شخصًا، وأدى إلى انهيار مبان في العاصمة وتسبب بانزلاقات للتربة.


وخلافًا للزلزال السابق، لم يتم إطلاق تحذير من خطر حدوث تسونامي جراء الزلزال الأخير الذي وقع الساعة 2:30 (15:30 ت.غ السبت).


وشبكات الهاتف المحمول معطلة منذ مطلع الأسبوع، مما جعل الاتصال الخارجي مع فانواتو صعبًا صباح الأحد.


إضافة إلى انقطاع الاتصالات، ألحق الزلزال الأول أضرارًا بإمدادات المياه، وأدى إلى توقف العمليات في ميناء الشحن الرئيسي بالعاصمة.


وأعلنت الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ حال الطوارئ لسبعة أيام، وحظرًا للتجول ليلاً عقب الزلزال الأول، ولم تُعلن سوى السبت أنها سترفع تعليق الرحلات التجارية في محاولة لاستئناف الأنشطة السياحية الحيوية.


وقال عناصر الإنقاذ، يوم الجمعة، إنهم وسّعوا نطاق البحث عن ناجين محاصرين إلى "مواقع عديدة شهدت انهيارات" خارج العاصمة.


والزلازل شائعة في فانواتو، الأرخبيل المنخفض الذي يبلغ عدد سكانه 320 ألف نسمة، ويقع على حزام النار الزلزالي في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد من جنوب شرق آسيا إلى حوض المحيط الهادئ.


وتُصنّف فانواتو من بين أكثر الدول عرضة للكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والتسونامي، وفقًا لتقرير المخاطر العالمية السنوي.

سكاي نيوز عربية

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