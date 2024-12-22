مهندسين واداري.. فرص عمل للأردنيين

مهندسين واداري.. فرص عمل للأردنيين
التاريخ
12/22/2024 12:07:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت دوائر حكومية وخاصة عن حاجتها لتعبئة شواغر من حملة الدبلوم والبكالوريوس منهم مهندسين و ضابط هيئات
وتاليا التفاصيل :
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