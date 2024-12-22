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مهندسين واداري.. فرص عمل للأردنيين

12/22/2024 12:07:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت دوائر حكومية وخاصة عن حاجتها لتعبئة شواغر من حملة الدبلوم والبكالوريوس منهم مهندسين و ضابط هيئات

وتاليا التفاصيل :










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