الاردن .. 4 أشهر حاسمة أمام النقابات لاختيار مجالس جديدة

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعد النقابات المهنية من الأحداث المهمة التي تعكس مشاركة المجتمع المدني في الحياة السياسية والاجتماعية، وستبرز خلال العام المقبل هذه الانتخابات كفرصة جديدة لتعزيز النقاش حول القضايا المهنية والاجتماعية، خصوصا في ظل تساؤلات باتت تدور في الآونة الأخيرة حول أسباب ضعف بعض المجالس النقابية وعدم تجانسها.

وكانت نقابة الفنانين الوحيدة التي انتهت من انتخاباتها، حيث أجرتها في آذار (مارس) الماضي، وأسفرت عن فوز محمد العبادي بمنصب النقيب ولدورة ثانية على التوالي، فيما تُطلق نقابة المهندسين، كبرى النقابات المهنية، رصاصة بدء الانتخابات النقابية للسنة الجديدة في شباط (فبراير) المقبل، بحسب الغد.

ومؤخرا، حدد مجلس نقابة المهندسين مواعيد اجتماعات الهيئات العامة والمركزية وانتخابات النقابة المقرر بدء إجرائها في النصف الأول من شهر شباط (فبراير) المقبل، حيث تشمل الفروع والشعب الهندسية وهيئة المكاتب ومجلس النقابة للدورة (2028-2025).

ويبدأ الصراع الانتخابي في هذه النقابة، بانتخابات مجالس الفروع وهيئاتها العامة، حيث ستتم دعوة الهيئات العامة للاجتماع في 6 شباط في حين ستجرى الانتخابات في 14 من الشهر ذاته.

ويلي انتخابات مجالس الفروع، انتخابات الشعب وهيئاتها العامة في النصف الثاني من الشهر نفسه، حيث تجرى في 28 شباط.

وسيتم انتخاب مجلس هيئة المكاتب الهندسية في 27 نيسان (أبريل) المقبل لتنتهي الانتخابات بدعوة الهيئة العامة للنقابة للمشاركة في عملية انتخاب مجلس النقابة في 9 أيار (مايو) 2025.

وأكملت نقابة المهندسين كل ما يلزم لإنجاح العملية الانتخابية وتذليل كافة الصعوبات، وتأمين جميع المتطلبات اللوجستية لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.

وتضم نقابة المهندسين 11 فرعا في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى 6 شعب هندسية هي الهندسة المدنية، والكهربائية، والميكانيكية، والكيميائية، والعمارة، والمناجم والتعدين، في حين تجاوزت أعداد الهيئة العامة للنقابة 190 ألف مهندسة ومهندس.

وتجري الانتخابات المقبلة للنقابة في ظل صراع محموم لمحاولة الفوز، خصوصا وأن هناك ملفات كانت شائكة أمام مجلس النقابة الحالي، ومن أهمها ملف صندوق التقاعد.

كما أن ملف التشغيل له نصيب هو الآخر، خصوصا وأن هناك أصواتا تنادي النقابة بتأجيل دفع الأقساط في ظل ندرة الفرص الوظيفية.

كما تشهد نقابة المهندسين الزراعيين انتخابات مختلفة عن سابقاتها، خصوصا وأنه للمرة الأولى في تاريخ النقابة سيتم إجراء انتخابات مجلس النقابة المقبل في دورته الـ26 في جميع فروع محافظات المملكة.

وقالت النقابة في بيان إن هذا الإجراء يأتي تسهيلاً على المهندسين الزراعيين، وحرصاً من المجلس على تذليل كافة العقبات وتوفير كامل التسهيلات لإتاحة وزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات النقابية القادمة لأعضاء الهيئة العامة في محافظاتهم.

وأكدت النقابة أن الانتخابات كانت تجري في 4 مراكز رئيسة في كل من عمان، وإربد، والسلط، والكرك.

وطلبت إبداء الرأي القانوني حول إمكانية تأجيل موعد إجراء انتخابات مجلس النقابة لمدة 3 أسابيع لتزامنها مع نهاية شهر رمضان المبارك.

كما ستشهد نقابة الأطباء انتخابات يبدو أنها حامية الوطيس، خصوصا في ظل التحديات التي واجهها مجلس النقابة في الأشهر الماضية.

ومؤخرا، تعالت أصوات من الهيئة العامة حول ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة فيما يخص مطالب الأطباء في القطاعين العام والخاص.

وكانت آخر التحديات التي عاشتها نقابة الأطباء، ملف لائحة الأجور الطبية في القطاع الخاص، وملف المطالبة بزيادة الرواتب للأطباء العاملين في القطاع العام، لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما اتخذت مطالب النقابة بتوفير حوافز مالية للأطباء في المناطق النائية والمناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية، أهمية قصوى وشكّلت تحديا لمجلس النقابة في فترة سابقة.

ويطالب أطباء بدعم دور النقابة في تمثيل الأطباء، والتفاوض مع الجهات المعنية لتحسين ظروف العمل وغيرها.

وفي نقابة أطباء الأسنان، فإن مجلس النقابة الذي تمثله القائمة النقابية للتغيير، تواجه تحشيدا منذ أشهر في محاولة لهزيمتها في الانتخابات المقبلة.

ولم يتمكن مجلس النقابة مؤخرا، من تمرير كافة التعديلات التي أجراها على صندوق التقاعد، حيث تمت الموافقة على تعديل واحد ورفض الآخر.

ووفق مراقبين، فإن التعديل الثاني المتعلّق برفع قيمة الاشتراكات الشهرية لمنتسبي الصندوق تم رفضه بزعم أنه "ملف انتخابي".

وعلى الرغم من تأكيد مجلس النقابة أنه حقّق إنجازات خلال الدورة الحالية، إلا أن أطرافا أخرى قالت إن هذه الإنجازات منقوصة وشابها عدم الشفافية في بعض الأحيان.

وفي نقابة الصحفيين، يؤكد مراقبون أنها ستشهد انتخابات مختلفة عن سابقاتها، في حين أكد آخرون أن هذه الانتخابات لن تختلف عن الانتخابات الماضية، وستفرز مجالس متشابهة.

وفي 30 تشرين الأول (أكتوبر)، قرر مجلس النقابة إجراء انتخابات المجلس في نيسان (أبريل) المقبل، وأدى عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس نقابة الصحفيين إلى إرجائها للدورة العادية المقبلة في نيسان 2025.

وحضر عشرات الصحفيين فيما لم يكتمل النصاب المحدد لـ518 عضوا يستوجب تسجيلهم لإجراء الانتخابات.

واعتبر مراقبون أن نتائج الانتخابات النقابية تؤثر على السياسات التي تتبعها النقابات في الدفاع عن حقوق الأعضاء، في حين يسهم غياب الشفافية في منع المساءلة داخل النقابات.

وأكد نقابيون ضرورة تشجع أعضاء الهيئات العانة المختلفة على المشاركة الفعالة في الشؤون النقابية.

وككل عام، تواجه انتخابات النقابات المهنية عدة تحديات، من أهمها الانخفاض في نسبة المشاركة، حيث يمكن أن يؤدي عدم اهتمام الأعضاء إلى هذا الانخفاض.

كما أن ظهور التحالفات غير المتوقعة قد يؤثر على نتائج الانتخابات، وبالتالي على طبيعة وشكل المجالس والهيئات التي يتم فرزها عبر الصناديق.