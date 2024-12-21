انحباس المطر يضع الأردن أمام موسم صيفي صعب

MENAFN - Khaberni) خبرني - مع دخول أول أيام موسم أربعينية الشتاء، والمعروفة بالمربعانية، أثار الأداء الضعيف للموسم المطري الحالي 2024 – 2025 حتى الوقت الراهن، مخاوف إزاء مواجهة موسم صيفي صعب، ما لم تحل أيام المربعانية دون ذلك.

وقد تعاني المملكة أزمات مياه صيفية في حال استمرار الانحباسات المطرية الراهنة، حيث باتت تبعات التغير المناخي واقعا ملموسا، خاصة وأن كميات الأمطار المتراكمة حتى منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، لم تتجاوز ما نسبته 4 % فقط من المعدل الموسمي العام، وفق الأرقام الرسمية لدائرة الأرصاد الجوية، بحسب الغد.

والقلق العام حيال الأداء الضعيف للموسم المطري الذي سجل "ثاني أضعف موسم مطري بعد الموسم المطري 1958 – 1959"، وفق السجل المناخي لمحطة رصد مطار عمان المدني، الذي يمتد لأكثر من 100 عام، تحول إلى تحد فاق المتوقع، ما استدعى ضرورة التفكير جديا، ومنذ اللحظة، بحسب خبراء في قطاع المياه، أكدوا أهمية وضع حلول عاجلة لمواجهة هذا الخطر في بلد يصنف أفقر دولة مائيا على مستوى العالم.



وهذا الأمر حذر أيضا من تبعاته وزير المياه والري رائد أبو السعود، الذي أشار خلال نقاشات اجتماع اللجنة المالية النيابية المنعقدة أخيرا مع وزارته، لتحديات وضع الموسم المطري الحالي 2024 – 2025، واصفا إياه "بالسيئ جدا"، مبينا أنه عادة ما يتم استثمار كميات الهطولات المطرية منذ بدء الموسم الشتوي في تخفيف إسالة المياه للزراعة، إلا أن انخفاض معدلات الهطولات المطرية المسجلة تحول دون ذلك.

وقال أبو السعود حينها إن من المتوقع أن يكون الموسم الصيفي صعبا جدا بناء على مؤشرات الهطولات المطرية المسجلة حتى الآن.

من جهته، أشار الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، في تصريحات صحفية، إلى أن السيناريوهات المتعلقة بالموسم المطري ما تزال في بدايتها، مؤكدا أن الوزارة تعمل بجد لتأمين احتياجات المواطنين من المياه بالحد المعقول رغم التحديات الكبيرة.

وفي سياق المخاوف المتوقعة نتيجة ضعف أداء الموسم حتى الآن، حذرت الخبيرة في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، من مجابهة انعكاسات سلبية متوقعة خلال الموسم الصيفي المقبل، جراء نقص الهطولات المطرية الحاد منذ بدء الموسم الشتوي الحالي 2024 – 2025.

ونبهت الزعبي إلى تحديات قد تواجهها وزارة المياه والري في حال استمرار الانخفاض المسجل في الهطولات المطرية، من حيث تأثير ذلك الانخفاض على المحاصيل الزراعية، موضحة أن ذلك يأتي من حيث جودتها، ومدى اعتماد هذه المحاصيل على الري ومدى استنزاف المياه الجوفية.

وقالت إنه "من الواضح أيضا أن انخفاض هطول الأمطار سيؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض نسبة المياه الجوفية في معظم الآبار والينابيع والسدود"، معتبرة أن نقص هطول الأمطار يشكل تحديا كبيرا للجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن، وخاصة وزارة المياه والري.

ودعت إلى ضرورة التحرك الجاد والفاعل والعاجل من كافة الجهات أمام هذا الواقع الذي ينذر بأزمة مائية حادة، للحفاظ على المياه وحمايتها.

وأكدت أهمية توجيه كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي والفني ليكون قطاع المياه على رأس أولويات الحكومة، بغية تمكين القطاع من تنفيذ مشاريع إستراتيجية لجلب مصادر مياه غير تقليدية لسد العجز المائي الحالي والمستقبلي.

وأوصت أيضا بأهمية أن تقوم المؤسسات والمنظمات الدولية المانحة بالإسراع في وضع الخطط اللازمة للتعامل مع هذا الواقع، بالتنسيق مع إدارة قطاع المياه لضمان تزويد المواطنين باحتياجاتهم المائية بكفاءة عالية.

وأضافت: "لا بد من عقد اجتماع عاجل للحكومة لإعادة مناقشة خطة الإنتاج الزراعي وتعديل خطة المحاصيل الصيفية، بحيث تقتصر الزراعات المروية على الآبار، خاصة بمنع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، مقترحة "البحث عن آلية لدعم المزارعين الملتزمين بالخطة المعدلة لتوفير مصادر دخل لهم، وتعويضهم عن زراعة المحاصيل المروية؛ وذلك لضمان تحقيق الثروة المائية وتجنب زيادة العجز المائي في الأحواض الجوفية، وهذا يحقق مصلحة وطنية وتنموية وبيئية واستدامة استخدام الموارد".

ونادت الزعبي بضرورة تطوير أساليب جديدة لإدارة الموارد المائية، وإيجاد طرق واعية وفعالة لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه، وموارد المياه العذبة، بحيث يتمكن متخذو القرار، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات العاملة في مجال ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة المياه، من تحديد أفضل الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من الهدر وتوفير المياه العذبة والآمنة والصحية لجميع الموارد البشرية.

من جانبه، استبعد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات إمكانية الحكم على أداء الموسم المطري خلال فترة المربعانية منذ الآن، حيث يعتمد التقييم على الحالة الجوية والتنبؤات الجوية في حينه.

وأشار الدحيات إلى أن السجلات المناخية للمواسم المطرية، أظهرت أن الموسم المطري في المملكة يمتد من منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) حتى نهاية شهر آذار (مارس) من كل عام، حيث تشكل كميات الهطول المطري حتى نهاية شهر شباط (فبراير)، ما نسبته 80 % من معدل الموسم المطري، وبعد نهاية الشهر ذاته، ما نسبته 20% من المعدل نفسه.

وقال إن فترة مربعانية الشتاء للموسم المطري الحالي، تمتد من 22 كانون الأول (ديسمبر) ولغاية نهاية شهر كانون الثاني للعام 2025، حيث تشكل أمطار هذه الفترة ما نسبته 30 % من مجموع الموسم المطري العام على مستوى المملكة.

بدوره، أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، في تصريحات سابقة، أن "ضعفا واضحا" في الأداء المطري شهده الموسم الحالي 2024 - 2025 في معظم مناطق المملكة، مشيرا إلى عدم تجاوز "كميات الأمطار المتراكمة حتى منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي ما نسبته 4 % فقط من المعدل الموسمي العام".

وقال آل خطاب حينها إنه يستثنى من تلك المناطق، مناطق الأغوار والتي سجلت أعلى كميات هطول مطري في المملكة، إلا أنها "ما تزال أقل من المعدل المطلوب".

وأضاف إن أداء الموسم المطري الحالي، يعتبر "ثاني أضعف أداء بعد الموسم المطري 1958 – 1959، وذلك وفق السجل المناخي لمحطة رصد مطار عمان المدني، الذي يمتد لأكثر من 100 عام".

وتوقع أن تشهد المملكة حالة مطرية نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، وخمس حالات خلال كانون الثاني (يناير) المقبل.