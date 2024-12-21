((الوطنية لحقوق الإنسان)) تجدد الدعوة إلى إصدار قانون جديد للدعاية الانتخابية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أصدرت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التوصيات‭ ‬الختامية‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬مراقبتها‭ ‬الانتخابات‭ ‬التكميلية‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬وجددت‭ ‬تأكيد‭ ‬التوصيات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬تقريرها‭ ‬لمراقبة‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬والبلدية‭ ‬لعام‭ ‬2022‭.‬

وتنشر‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أبرز‭ ‬هذه‭ ‬التوصيات،‭ ‬حيث‭ ‬دعت‭ ‬المؤسسة‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬مشاورات‭ ‬وطنية‭ ‬جامعة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬جدوى‭ ‬إنشاء‭ ‬مفوضية‭ ‬عليا‭ ‬دائمة‭ ‬معنية‭ ‬بشؤون‭ ‬الانتخابات‭ ‬تتمتع‭ ‬بالاستقلال‭ ‬المالي‭ ‬والإداري،‭ ‬تتولى‭ ‬إدارة‭ ‬وتنظيم‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬ومراقبتها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬مع‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

ودعت‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الإعلام‭ ‬والدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬لانتخابات‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬يتضمن‭ ‬جميع‭ ‬الوسائل‭ ‬المعنية‭ ‬بتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الدعاية‭ ‬والمبالغ‭ ‬المالية‭ ‬المخصصة‭ ‬لها،‭ ‬ووسائل‭ ‬ممارستها‭ ‬والمحظورات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها،‭ ‬وتضمينها‭ ‬العقوبات‭ ‬الرادعة‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬مخالفة‭ ‬أحكامه،‭ ‬ولاسيما‭ ‬الأحوال‭ ‬التي‭ ‬يستغل‭ ‬فيها‭ ‬فئة‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القيام‭ ‬بالدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يعرضهم‭ ‬للخطر،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أحكاماً‭ ‬تنظم‭ ‬مسألة‭ ‬الإنفاق‭ ‬والمال‭ ‬الانتخابي،‭ ‬ولاسيما‭ ‬إيراده‭ ‬أحكاماً‭ ‬تضع‭ ‬حدًّا‭ ‬أقصى‭ ‬للإنفاق‭ ‬والصرف‭ ‬المالي‭ ‬على‭ ‬الحملات‭ ‬الانتخابية‭.‬

وطالبت‭ ‬بمراعاة‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬عملية‭ ‬الفرز‭ ‬والعد‭ ‬فريق‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع،‭ ‬يبدأ‭ ‬عمله‭ ‬بالوجود‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الانتخابي‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساءً،‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬غلق‭ ‬باب‭ ‬الاقتراع‭ ‬وبدء‭ ‬عملية‭ ‬الفرز‭ ‬والعد‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية،‭ ‬كون‭ ‬ذلك‭ ‬يؤثر‭ ‬إيجاباً‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬العامل‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬احتمالية‭ ‬ورود‭ ‬أي‭ ‬أخطاء‭ ‬محتملة‭ ‬قد‭ ‬ترد‭ ‬أثناء‭ ‬هذه‭ ‬العملية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سوف‭ ‬يسرع‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭.‬

ودعا‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للانتخابات‭ ‬بتحديث‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬المنشورة‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬المخصص‭ ‬لها،‭ ‬بحيث‭ ‬يمكن‭ ‬للباحث‭ ‬والمختص‭ ‬والمهتم‭ ‬والجمهور‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأرقام‭ ‬والإحصاءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬وخلال‭ ‬مراحلها‭ ‬كافة،‭ ‬لما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬إسباغ‭ ‬صفة‭ ‬الشفافية‭ ‬التامة‭ ‬لمجرياتها‭ ‬من‭ ‬جانب،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬تناقل‭ ‬أية‭ ‬معلومات‭ ‬غير‭ ‬موثوقة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭.‬

وطالب‭ ‬التقرير‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬السماح‭ ‬ – وفق‭ ‬ضوابط‭ ‬مناسبة – ‭ ‬لمؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬الخليجية‭ ‬أو‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭ ‬ – ‭ ‬وخلال‭ ‬مرحلة‭ ‬تجريبية‭ ‬ – ‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬مشاركة‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬المحلية‭ ‬برصد‭ ‬ومراقبة‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬فيه‭ ‬التجربة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬ممارسات‭ ‬فضلى‭ ‬تصلح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الأخرى‭.‬

ودعا‭ ‬إلى‭ ‬مراعاة‭ ‬استخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدقة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عد‭ ‬الأوراق‭ ‬وفرزها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تزويد‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬والفرز‭ ‬بكاميرات‭ ‬وشاشات‭ ‬عرض‭ ‬تتيح‭ ‬للمترشحين‭ ‬ووكلائهم‭ ‬والمراقبين‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬متابعة‭ ‬عملية‭ ‬فرز‭ ‬وعد‭ ‬الأوراق‭ ‬الانتخابية‭.‬

كلمات دالة