Sunday, 22 December 2024 02:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الوطنية لحقوق الإنسان)) تجدد الدعوة إلى إصدار قانون جديد للدعاية الانتخابية

12/21/2024 7:14:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬أمل‭ ‬الحامد‭:‬

أصدرت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التوصيات‭ ‬الختامية‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬مراقبتها‭ ‬الانتخابات‭ ‬التكميلية‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬وجددت‭ ‬تأكيد‭ ‬التوصيات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬تقريرها‭ ‬لمراقبة‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬والبلدية‭ ‬لعام‭ ‬2022‭.‬

وتنشر‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أبرز‭ ‬هذه‭ ‬التوصيات،‭ ‬حيث‭ ‬دعت‭ ‬المؤسسة‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬مشاورات‭ ‬وطنية‭ ‬جامعة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬جدوى‭ ‬إنشاء‭ ‬مفوضية‭ ‬عليا‭ ‬دائمة‭ ‬معنية‭ ‬بشؤون‭ ‬الانتخابات‭ ‬تتمتع‭ ‬بالاستقلال‭ ‬المالي‭ ‬والإداري،‭ ‬تتولى‭ ‬إدارة‭ ‬وتنظيم‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬ومراقبتها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬مع‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

ودعت‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الإعلام‭ ‬والدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬لانتخابات‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬يتضمن‭ ‬جميع‭ ‬الوسائل‭ ‬المعنية‭ ‬بتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الدعاية‭ ‬والمبالغ‭ ‬المالية‭ ‬المخصصة‭ ‬لها،‭ ‬ووسائل‭ ‬ممارستها‭ ‬والمحظورات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها،‭ ‬وتضمينها‭ ‬العقوبات‭ ‬الرادعة‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬مخالفة‭ ‬أحكامه،‭ ‬ولاسيما‭ ‬الأحوال‭ ‬التي‭ ‬يستغل‭ ‬فيها‭ ‬فئة‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القيام‭ ‬بالدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يعرضهم‭ ‬للخطر،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أحكاماً‭ ‬تنظم‭ ‬مسألة‭ ‬الإنفاق‭ ‬والمال‭ ‬الانتخابي،‭ ‬ولاسيما‭ ‬إيراده‭ ‬أحكاماً‭ ‬تضع‭ ‬حدًّا‭ ‬أقصى‭ ‬للإنفاق‭ ‬والصرف‭ ‬المالي‭ ‬على‭ ‬الحملات‭ ‬الانتخابية‭.‬

وطالبت‭ ‬بمراعاة‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬عملية‭ ‬الفرز‭ ‬والعد‭ ‬فريق‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع،‭ ‬يبدأ‭ ‬عمله‭ ‬بالوجود‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الانتخابي‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساءً،‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬غلق‭ ‬باب‭ ‬الاقتراع‭ ‬وبدء‭ ‬عملية‭ ‬الفرز‭ ‬والعد‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية،‭ ‬كون‭ ‬ذلك‭ ‬يؤثر‭ ‬إيجاباً‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬العامل‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬احتمالية‭ ‬ورود‭ ‬أي‭ ‬أخطاء‭ ‬محتملة‭ ‬قد‭ ‬ترد‭ ‬أثناء‭ ‬هذه‭ ‬العملية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سوف‭ ‬يسرع‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭.‬

ودعا‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للانتخابات‭ ‬بتحديث‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬المنشورة‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬المخصص‭ ‬لها،‭ ‬بحيث‭ ‬يمكن‭ ‬للباحث‭ ‬والمختص‭ ‬والمهتم‭ ‬والجمهور‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأرقام‭ ‬والإحصاءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬وخلال‭ ‬مراحلها‭ ‬كافة،‭ ‬لما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬إسباغ‭ ‬صفة‭ ‬الشفافية‭ ‬التامة‭ ‬لمجرياتها‭ ‬من‭ ‬جانب،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬تناقل‭ ‬أية‭ ‬معلومات‭ ‬غير‭ ‬موثوقة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭.‬

وطالب‭ ‬التقرير‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬السماح‭ ‬ وفق‭ ‬ضوابط‭ ‬مناسبة ‭ ‬لمؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬الخليجية‭ ‬أو‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭ ‬ ‭ ‬وخلال‭ ‬مرحلة‭ ‬تجريبية‭ ‬ ‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬مشاركة‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬المحلية‭ ‬برصد‭ ‬ومراقبة‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬فيه‭ ‬التجربة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬ممارسات‭ ‬فضلى‭ ‬تصلح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الأخرى‭.‬

ودعا‭ ‬إلى‭ ‬مراعاة‭ ‬استخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدقة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عد‭ ‬الأوراق‭ ‬وفرزها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تزويد‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬والفرز‭ ‬بكاميرات‭ ‬وشاشات‭ ‬عرض‭ ‬تتيح‭ ‬للمترشحين‭ ‬ووكلائهم‭ ‬والمراقبين‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬متابعة‭ ‬عملية‭ ‬فرز‭ ‬وعد‭ ‬الأوراق‭ ‬الانتخابية‭.‬

كلمات دالة

MENAFN21122024000055011008ID1109020195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث