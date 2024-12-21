مقترح نيابي لمحو أي معلومات من تقرير الائتمان الخاص للمديونين سابقا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تقدم‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬المعرفي‭ ‬بمقترح‭ ‬بقانون‭ ‬لإضافة‭ ‬بند‭ ‬بقانون‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية،‭ ‬عبر‭ ‬إعطاء‭ ‬العميل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬محو‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬الائتمان‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬متعلقة‭ ‬بالالتزامات‭ ‬ائتمانية‭ ‬شريطة‭ ‬تقديم‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬تمام‭ ‬الوفاء‭ ‬بها‭ ‬وشجيع‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬مشاريعهم‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬سجلاتهم‭ ‬الائتمانية‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬فرصهم‭.‬

وأضاف‭ ‬المعرفي‭ ‬أن‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬متنوع‭ ‬ومستدام،‭ ‬ومنح‭ ‬العميل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬حذف‭ ‬معلوماته‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬أعمال‭ ‬أكثر‭ ‬جاذبية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬لحماية‭ ‬حقوق‭ ‬المستهلك،‭ ‬ومنح‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه،‭ ‬وسيساعد‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬الوطني‭. ‬وبيّن‭ ‬المعرفي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ستشجع‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬مشاريعهم‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬سجلاتهم‭ ‬الائتمانية‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬فرصهم،‭ ‬وسيسهم‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬سلوك‭ ‬الأفراد‭ ‬المالي،‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬خالي‭ ‬من‭ ‬الديون،‭ ‬وسيكون‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬النفسية،‭ ‬وخاصة‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬مروا‭ ‬بتجربة‭ ‬مالية‭ ‬صعبة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ستؤدي‭ ‬حذف‭ ‬تلك‭ ‬المعلومات‭ ‬لزيادة‭ ‬ثقة‭ ‬الفرد‭ ‬بنفسه‭ ‬وقدراته‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬أموره‭ ‬المالية‭. ‬

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