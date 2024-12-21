مقترح نيابي لمحو أي معلومات من تقرير الائتمان الخاص للمديونين سابقا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
تقدم النائب محمد المعرفي بمقترح بقانون لإضافة بند بقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، عبر إعطاء العميل الحق في طلب محو أي معلومات من تقرير الائتمان الخاص به متعلقة بالالتزامات ائتمانية شريطة تقديم ما يثبت تمام الوفاء بها وشجيع الأفراد على بدء مشاريعهم الخاصة من دون الخوف من أن تؤثر سجلاتهم الائتمانية السابقة على فرصهم.
وأضاف المعرفي أن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية تتطلع إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ومنح العميل الحق في حذف معلوماته سيسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية، كما أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا لحماية حقوق المستهلك، ومنح هذا الحق يعد خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، وسيساعد على تنويع مصادر الدخل الوطني. وبيّن المعرفي أن هذه الخطوة ستشجع الأفراد على بدء مشاريعهم الخاصة من دون الخوف من أن تؤثر سجلاتهم الائتمانية السابقة على فرصهم، وسيسهم هذا الحق في تغيير سلوك الأفراد المالي، والانتقال إلى نمط حياة خالي من الديون، وسيكون له أثر إيجابي على الجوانب النفسية، وخاصة إذا كانوا قد مروا بتجربة مالية صعبة، ومن ثم ستؤدي حذف تلك المعلومات لزيادة ثقة الفرد بنفسه وقدراته على إدارة أموره المالية.
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