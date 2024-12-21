الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويضم‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬العضو‭ ‬د‭. ‬فاطمة‭ ‬الكوهجي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد،‭ ‬والنائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير،‭ ‬والعضو‭ ‬طلال‭ ‬المناعي،‭ ‬والنائب‭ ‬هشام‭ ‬العوضي،‭ ‬والنائب‭ ‬وليد‭ ‬الدوسري،‭ ‬وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬المسلم،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشعبة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬لتفعيل‭ ‬دور‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية،‭ ‬ودعم‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬البرلمانية‭ ‬العربية،‭ ‬وإبراز‭ ‬المنجزات‭ ‬الحضارية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬للمجالس‭ ‬التشريعية‭ ‬الخليجية،‭ ‬تنفيذا‭ ‬لقرار‭ ‬رؤساء‭ ‬المجالس‭ ‬الخليجية‭ ‬بعقد‭ ‬اجتماعي‭ ‬تنسيقي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬المحافل‭ ‬البرلمانية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬بهدف‭ ‬تنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬ووحدة‭ ‬القرارات،‭ ‬وسيتضمن‭ ‬الاجتماع‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المواضيع‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ (‬36‭) ‬للجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬العربي،‭ ‬وتفعيل‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التنسيقية‭ ‬للمجموعة‭ ‬الخليجية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬العربي‭.‬

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