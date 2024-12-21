الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
برئاسة النائب أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، تشارك الشعبة البرلمانية
لمملكة البحرين، في الدورة السادسة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والمقرر عقدها في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة 22-23 ديسمبر الجاري.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية العضو د. فاطمة الكوهجي نائب رئيس الوفد، والنائب زينب عبدالأمير، والعضو طلال المناعي، والنائب هشام العوضي، والنائب وليد الدوسري، وتأتي مشاركة وفد الشعبة البرلمانية، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، لتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية في المحافل الخارجية، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز العلاقات البرلمانية العربية، وإبراز المنجزات الحضارية التي تشهدها مملكة البحرين، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن يشارك وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية، تنفيذا لقرار رؤساء المجالس الخليجية بعقد اجتماعي تنسيقي على هامش أعمال المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بهدف تنسيق المواقف ووحدة القرارات، وسيتضمن الاجتماع النظر في المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة (36) للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، وتفعيل عقد الاجتماعات التنسيقية للمجموعة الخليجية على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي.
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