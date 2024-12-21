مصدر سعودي: ألمانيا تجاهلت تحذيرات سعودية من منفذ عملية الدهس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬العربية‭.‬نت‭): ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مدينة‭ ‬ماغدبورغ‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬تحت‭ ‬هول‭ ‬الصدمة،‭ ‬جراء‭ ‬حادث‭ ‬الدهس‭ ‬المروع‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬حشدا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬لعيد‭ ‬الميلاد،‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬5‭ ‬أشخاص،‭ ‬وإصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200،‭ ‬كُشفت‭ ‬تفاصيل‭ ‬جديدة؛‭ ‬فقد‭ ‬أعلن‭ ‬مصدر‭ ‬سعودي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬مرتكب‭ ‬عملية‭ ‬الدهس‭ ‬بألمانيا‭ ‬مواطن‭ ‬سعودي‭ ‬يدعى‭ ‬طالب‭ ‬العبدالمحسن‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الفاعل‭ ‬لديه‭ ‬وجهات‭ ‬نظر‭ ‬متطرفة،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭.‬

كما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬حذرت‭ ‬ألمانيا‭ ‬من‭ ‬المنفذ‭ ‬بعدما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬آراء‭ ‬متطرفة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬ذكر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬دير‭ ‬شبيجل‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬السعودية‭ ‬أرسلت‭ ‬3‭ ‬تحذيرات‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬حول‭ ‬منفذ‭ ‬العملية،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬برلين‭ ‬تجاهلتها‭.‬

كما‭ ‬أردف‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬‮«‬ساكسونيا‭ ‬أنهالت‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬فتحت‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬تهديدات‭ ‬كتبها‭ ‬الرجل‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تلقيها‭ ‬شكوى،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬استنتاج‭ ‬بأن‭ ‬التهديدات‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬خطرا‭ ‬ملموسا‭ ‬وأغلقت‭ ‬التحقيق‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أفادت‭ ‬مراسلة‭ ‬‮«‬العربية‭/‬الحدث‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬سيدة‭ ‬سعودية‭ ‬حذرت‭ ‬ألمانيا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬عزم‭ ‬منفذ‭ ‬الدهس‭ ‬بماغدبورغ‭ ‬قتل‭ ‬ألمان،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬دائرة‭ ‬الهجرة‭ ‬الألمانية‭ ‬تجاهلت‭ ‬تحذيرات‭ ‬السيدة‭. ‬وانتقدت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الألمانية‭ ‬الحكومة‭ ‬لتجاهلها‭ ‬التحذيرات‭ ‬ضد‭ ‬منفذ‭ ‬حادث‭ ‬الدهس،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬تفادي‭ ‬الهجوم‭ ‬لو‭ ‬تم‭ ‬التحقيق‭ ‬معه‭ ‬بعد‭ ‬التحذيرات‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مرتكب‭ ‬عملية‭ ‬الدهس‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬دائمة‭ ‬بألمانيا‭ ‬منذ‭ ‬عقدين،‭ ‬بحسب‭ ‬رويترز‭.‬