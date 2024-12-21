مصدر سعودي: ألمانيا تجاهلت تحذيرات سعودية من منفذ عملية الدهس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض – (العربية.نت): فيما لا تزال مدينة ماغدبورغ في ألمانيا تحت هول الصدمة، جراء حادث الدهس المروع الذي استهدف حشدا في سوق لعيد الميلاد، وأدى إلى مقتل 5 أشخاص، وإصابة أكثر من 200، كُشفت تفاصيل جديدة؛ فقد أعلن مصدر سعودي أمس أن مرتكب عملية الدهس بألمانيا مواطن سعودي يدعى طالب العبدالمحسن. وأضاف أن الفاعل لديه وجهات نظر متطرفة، وفقا لوكالة «رويترز».
كما شدد على أن السعودية كانت قد حذرت ألمانيا من المنفذ بعدما أعرب عن آراء متطرفة على منصة «إكس».
من جهته ذكر موقع «دير شبيجل» أنه حصل على معلومات تفيد بأن السعودية أرسلت 3 تحذيرات إلى ألمانيا حول منفذ العملية، غير أن برلين تجاهلتها.
كما أردف أن الشرطة في ولاية «ساكسونيا أنهالت» الألمانية فتحت تحقيقا في تهديدات كتبها الرجل على منصة «إكس» بعد تلقيها شكوى، إلا أنها توصلت إلى استنتاج بأن التهديدات لا تشكل خطرا ملموسا وأغلقت التحقيق.
من جانبها أفادت مراسلة «العربية/الحدث» بأن سيدة سعودية حذرت ألمانيا العام الماضي من عزم منفذ الدهس بماغدبورغ قتل ألمان، غير أن دائرة الهجرة الألمانية تجاهلت تحذيرات السيدة. وانتقدت وسائل الإعلام الألمانية الحكومة لتجاهلها التحذيرات ضد منفذ حادث الدهس، مشددة على أنه كان يمكن تفادي الهجوم لو تم التحقيق معه بعد التحذيرات.
يُشار إلى أن مرتكب عملية الدهس حاصل على إقامة دائمة بألمانيا منذ عقدين، بحسب رويترز.
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