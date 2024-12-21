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مسيرات أوكرانية تلحق أضرارا بمبان في وسط روسيا

12/21/2024 7:14:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

موسكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ألحقت‭ ‬مسيّرات‭ ‬أوكرانية‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أضرارا‭ ‬بمبان‭ ‬وتسبّبت‭ ‬بإجلاء‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كازان‭ ‬الواقعة‭ ‬بوسط‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬بُعد‭ ‬حوالي‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤولون‭ ‬محليون‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬تتارستان‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬هذه‭ ‬المدينة،‭ ‬رستم‭ ‬مينيخانوف،‭ ‬على‭ ‬تلجرام‭ ‬‮«‬تعرضت‭ ‬كازان‭ ‬اليوم‭ ‬لهجوم‭ ‬ضخم‭ ‬بطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬منشآت‭ ‬صناعية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬لهجوم،‭ ‬فإن‭ ‬العدو‭ ‬بات‭ ‬الآن‭ ‬يهاجم‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬الصباح،‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دارهم‮»‬‭. ‬

وتحدثت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬عن‭ ‬إجلاء‭ ‬سكّان،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تحدّد‭ ‬عددهم‭. ‬وأشار‭ ‬مجلس‭ ‬مدينة‭ ‬كازان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬تسبّبت‭ ‬في‭ ‬‮«‬اندلاع‭ ‬حرائق‮»‬‭ ‬في‭ ‬أحياء‭ ‬عدّة،‭ ‬وأنّ‭ ‬فرق‭ ‬الإطفاء‭ ‬هرعت‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭. ‬وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وفي‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬روسية،‭ ‬مسيّرات‭ ‬تستهدف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬الشاهقة‭ ‬متسببة‭ ‬بكتل‭ ‬نارية‭ ‬ضخمة‭. ‬ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭. ‬

وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الاعلامي‭ ‬التابع‭ ‬لرئيس‭ ‬هذه‭ ‬الجمهورية‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬ثماني‭ ‬مسيرات‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬واتهمت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬أوكرانيا‭ ‬باستهداف‭ ‬‮«‬منشآت‭ ‬مدنية‮»‬‭ ‬في‭ ‬كازان‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬نهر‭ ‬الفولغا‭ ‬وعلى‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬700‭ ‬كيلومتر‭ ‬شرق‭ ‬موسكو‭. ‬وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬تحييد‭ ‬أو‭ ‬تدمير‭ ‬ست‭ ‬مسيرات،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬عددها‭ ‬الإجمالي‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬المسيرات‭ ‬قد‭ ‬اصابت‭ ‬أهدافها‭. ‬وأعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الطيران‭ ‬الروسية‭ ‬توقف‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية‭ ‬مؤقتا‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬كازان‭. ‬

كما‭ ‬تم‭ ‬إلغاء‭ ‬جميع‭ ‬الاحتفالات‭ ‬العامة‭ ‬الكبرى‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬كإجراء‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬جمهورية‭ ‬تتارستان‭ ‬عبر‭ ‬قناتها‭ ‬على‭ ‬تلجرام‭. ‬ولم‭ ‬تعلّق‭ ‬كييف‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭. ‬وأتى‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬فيما‭ ‬يحقّق‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بوتيرة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬منذ‭ ‬الأشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬إنّ‭ ‬قواتها‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬كوستيانتينوبولسكيه،‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بُعد‭ ‬ثمانية‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬كوراخوفيه‭ ‬التي‭ ‬تبدو‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬السقوط‭ ‬بأيدي‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭. ‬وسيطر‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬أفدييفكا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬وعلى‭ ‬مدينة‭ ‬فوغليدار‭ ‬في‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وهو‭ ‬الآن‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬عسكرية،‭ ‬مثل‭ ‬بوكروفسك‭ ‬وكوبيانسك‭. ‬

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