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المفكر الروسي ألكسندر نازاروف: الدولة السورية لم تعد موجودة وموسكو لا يمكن أن تقايض الأسد بزيلينسكي

12/21/2024 7:14:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تونس‭: ‬نفى‭ ‬المفكر‭ ‬الروسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬نازاروف‭ ‬عقد‭ ‬‮«‬صفقة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وواشنطن‭ ‬تتضمن‭ ‬مقايضة‭ ‬رئيس‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬السابق‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬بنظيره‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬النفوذ‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬مقابل‭ ‬وقف‭ ‬الدعم‭ ‬الغربي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬كما‭ ‬اعتبر‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬خيانة‮»‬‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬للأسد‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬عجلت‭ ‬بسقوط‭ ‬نظامه‭.‬

وقال‭ ‬نازاروف،‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬خاص‭ ‬مع‭ ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‮»‬‭: ‬‮«‬روسيا‭ ‬لا‭ ‬تمتلك‭ ‬القوة‭ ‬الكافية‭ ‬لتعويض‭ ‬غياب‭ ‬دعم‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إيران‭ ‬وحزب‭ ‬الله،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬خيانة‭ ‬أو‭ ‬تقاعس‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬وعدم‭ ‬رغبته‭ ‬بالقتال‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬فاقت‭ ‬أي‭ ‬أسباب‭ ‬أخرى‭ ‬لسقوط‭ ‬النظام‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬الكل‭ ‬يعلم‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬كانت‭ ‬روسيا‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الشق‭ ‬الجوي‭ ‬من‭ ‬الحرب،‭ ‬بينما‭ ‬لعب‭ ‬شركاء‭ ‬سوريا‭ ‬الآخرون‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬لذا‭ ‬فمن‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬أهمية‭ ‬سوريا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬موسكو‭ ‬وواشنطن‭ ‬أقل‭ ‬بألف‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وسوريا‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬توضع‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬مقابل‭ ‬أوكرانيا‭. ‬ونتيجة‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والغرب‭ ‬عموما‭ ‬ستكون‭ ‬نهاية‭ ‬أو‭ ‬موت‭ ‬الجانب‭ ‬الخاسر،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لن‭ ‬يتقرر‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وإنما‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أو‭ ‬أوروبا‭. ‬وعلى‭ ‬هذه‭ ‬الخلفية‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬إهمال‭ ‬العامل‭ ‬السوري‭.‬

وتابع‭ ‬نازاروف‭ ‬‮«‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬قد‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬تجميد‭ ‬نشاطها‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬خط‭ ‬المواجهة‭ ‬الراهن‭ ‬مقابل‭ ‬سوريا‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬مثير‭ ‬للضحك‭. ‬فروسيا‭ ‬لا‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الأراضي،‭ ‬وتمتلك‭ ‬مساحة‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬لكن،‭ ‬وبالحديث‭ ‬عن‭ ‬الأراضي،‭ ‬فإن‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أكبر‭ ‬بثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬مما‭ ‬استعدناه‭ ‬بالفعل‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬اعتبر‭ ‬نازارزف‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬تتقدم‭ ‬الآن‭ ‬بنجاح،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تعاني‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬الإحباط،‭ ‬وهي‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانهيار‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬الطاقة‭ ‬والاقتصاد‭. ‬واقتراح‭ ‬تجميد‭ ‬خط‭ ‬المواجهة‭ ‬لا‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬روسيا،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬الغرب،‭ ‬الذي‭ ‬يقترح‭ ‬التجميد‭ ‬لأن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أصبحت‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬الهزيمة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تحتاج‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬آمنة‭ ‬وعازلة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬الشرقية،‭ ‬وليس‭ ‬تجميد‭ ‬خط‭ ‬المواجهة،‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬بالذات‭ ‬لا‭ ‬تهم‭ ‬روسيا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تجميد‭ ‬الحرب‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬يناسب‭ ‬روسيا‭ ‬ولا‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬فكلا‭ ‬المجتمعين‭ ‬يميلان‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬القتال،‭ ‬وسيكون‭ ‬رد‭ ‬فعلهما‭ ‬سلبيا‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬التجميد‭. ‬وبالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الوضع‭ ‬المزري‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وعدم‭ ‬شعبية‭ ‬زيلينسكي،‭ ‬فإن‭ ‬التجميد‭ ‬يمثل‭ ‬حكما‭ ‬بإعدامه‭. ‬لذلك،‭ ‬سيرفض‭ ‬ذلك،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬فإن‭ ‬زيلينسكي‭ ‬يناسب‭ ‬بوتين‭ ‬تماما‭ ‬ولا‭ ‬يناسب‭ ‬ترامب،‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬إلى‭ ‬التحول‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬والصين‭. ‬ترامب‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يريد‭ ‬إزاحة‭ ‬زيلينسكي،‭ ‬وليس‭ ‬بوتين‮»‬‭.‬

وتساءل‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬فهل‭ ‬من‭ ‬المنطقي‭ ‬أن‭ ‬تستبدل‭ ‬روسيا‭ ‬رحيل‭ ‬الأسد‭ ‬برحيل‭ ‬زيلينسكي‭ ‬المناسب‭ ‬لروسيا؟‭ ‬بمعنى‭ ‬هل‭ ‬تتخلى‭ ‬موسكو‭ ‬عن‭ ‬أصل‭ ‬مفيد‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا؟‭ ‬إنه‭ ‬العبث‭ ‬المطلق‭ ‬بعينه‭!‬‮»‬‭.‬

ويرى‭ ‬مراقبون‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬ربما‭ ‬تعرضت‭ ‬لـ«الخداع‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أنقرة،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬الثانية‭ ‬لم‭ ‬تلتزم‭ ‬بمسار‭ ‬أستانا‭ ‬ودعمت‭ ‬المعارضة‭ ‬التي‭ ‬أسقط‭ ‬نظام‭ ‬الأسد‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬موسكو‭. ‬لكن‭ ‬نازاروف‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تركيا‭ ‬نفسها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تتوقع‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬فرغم‭ ‬أن‭ ‬بعضها‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬أنقرة،‭ ‬لكنها‭ ‬تلقت‭ ‬ضربة‭ ‬شديدة‭ ‬تتجلى‭ ‬في‭ ‬تزايد‭ ‬فرص‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬دولتهم‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬انهيار‭ ‬سوريا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تؤكده‭ ‬التصريحات‭ ‬التركية‭ ‬شبه‭ ‬اليومية‭ ‬حول‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬سوريا،‭ ‬والاستعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬قمع‭ ‬الأكراد‮»‬‭.‬

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