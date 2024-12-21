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قطر تعيد فتح سفارتها في دمشق وترفع علمها فوق المبنى

12/21/2024 7:14:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعادت‭ ‬قطر‭ ‬أمس‭ ‬فتح‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬إغلاقها،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬شاهد‭ ‬مراسل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تقوم‭ ‬فيه‭ ‬دول‭ ‬إقليمية‭ ‬وغربية‭ ‬بإيفاد‭ ‬ممثلين‭ ‬عنها‭ ‬الى‭ ‬دمشق‭ ‬للقاء‭ ‬السلطة‭ ‬الجديدة‭ ‬بعد‭ ‬الإطاحة‭ ‬بحكم‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭. ‬

وشاهد‭ ‬المراسل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أبو‭ ‬رمانة‭ ‬الراقية‭ ‬عملية‭ ‬رفع‭ ‬العلم‭ ‬فوق‭ ‬مبنى‭ ‬السفارة‭ ‬الذي‭ ‬فتحت‭ ‬أبوابه‭ ‬منذ‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح‭ ‬بينما‭ ‬انهمك‭ ‬عمّال‭ ‬في‭ ‬تنظيف‭ ‬البناء‭ ‬وباحته‭ ‬وإزالة‭ ‬كتابات‭ ‬عن‭ ‬جدرانه‭. ‬

وقطر‭ ‬هي‭ ‬الدولة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تعيد‭ ‬رسميا‭ ‬فتح‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية،‭ ‬بعد‭ ‬تركيا،‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭. ‬

وكانت‭ ‬الدوحة‭ ‬قد‭ ‬أغلقت‭ ‬بعثتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬واستدعت‭ ‬سفيرها‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2011،‭ ‬إثر‭ ‬اندلاع‭ ‬حركة‭ ‬احتجاجية‭ ‬ضد‭ ‬حكم‭ ‬الأسد‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تحوّلت‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬وفصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬معارضة‭. ‬

وأرسلت‭ ‬قطر‭ ‬قبل‭ ‬ايام‭ ‬وفدا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬إلى‭ ‬دمشق‭ ‬‮«‬التقى‭ ‬الحكومة‭ ‬الانتقالية‭ ‬وجدّد‭ ‬التزام‮»‬‭ ‬الدوحة‭ ‬‮«‬الكامل‭ ‬بدعم‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬الشقيق‮»‬‭.
‬والأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬التطورات‭ ‬إن‭ ‬قطر‭ ‬‮«‬أنشأت‭ ‬أول‭ ‬قناة‭ ‬اتصال‮»‬‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام،‭ ‬وإن‭ ‬المناقشات‭ ‬انصبّت‭ ‬‮«‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهدوء‭ ‬وعلى‭ ‬المؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬السورية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‮»‬‭. ‬

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