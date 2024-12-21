16 جريحا جراء سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون على وسط إسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القدس المحتلة – الوكالات: أصيب 16 شخصا بجروح طفيفة صباح أمس في سقوط صاروخ أطلق من اليمن وسقط قرب تل أبيب وسط إسرائيل بعد فشل محاولات الجيش اعتراضه، بحسب السلطات الإسرائيلية، في هجوم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، ويأتي بعد يومين من ضربات إسرائيلية استهدفتهم.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «بعد انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، تمّ تحديد مقذوف أُطلق من اليمن وجرت محاولات اعتراضه دون جدوى».
من جانبها، أفادت خدمة الإسعاف «نجمة داود الحمراء» بأن 16 شخصا أصيبوا بجروح.
ونقل بيان للخدمة أن «فرق خدمة نجمة داود الحمراء قدّمت رعاية طبية لـ 16 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة بسبب شظايا الزجاج من النوافذ التي تحطمت في المباني القريبة بسبب تأثير الضربة».
وأظهرت صور لوكالة فرانس برس حفرة في موقع سقوط الصاروخ وتضرّر بعض المباني المجاورة. وتظهر اللقطات نوافذ محطمة وأضرارا في بعض غرف النوم، بينما عمل سكان في المنطقة على كنس حطام الزجاج داخل شقة، بينما عمل عناصر مسلحون يرتدون زيا عسكريا على تفقد المكان.
وقال إيدو برنيع الذي تضررت شقته لفرانس برس «قبيل الساعة الرابعة فجرا كان ثمة إنذار... في البداية شاهدنا كرة لهب كبيرة في السماء كما في الأفلام، وموجة صدمية كبيرة شعرنا بها في أرجاء المنزل».
أضاف «نظرت من النافذة ورأيت حفرة كبيرة في الحديقة. كل المنزل تضرر».
بدوره، قال نوا موسيري: «كنّا محظوظين للغاية لأنّه لم يكن لدينا وقت للاحتماء»، مضيفا «سمعنا صوتا قويا بعد ثوانٍ قليلة من الإنذار».
وفي وقت لاحق، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي على وسط إسرائيل.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان إنه تم استهداف «هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2».
ولفت إلى أن هذا الهجوم جاء للتأكيد «على المواجهة والتحدي للعدو الإسرائيلي المجرم».
وكان الحوثيون قد أعلنوا الخميس إطلاق صاروخين بالستيين فرط صوتيين على إسرائيل بعدما أكدت إسرائيل تنفيذ عملية اعتراض وشنّ غارات جوية على «أهداف عسكرية» تابعة لهم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الخميس أنّه شنّ غارات جوية على «أهداف عسكرية» تابعة للحوثيين في اليمن في هجوم أعقب اعتراضه صاروخا أطلقته باتجاه إسرائيل.
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