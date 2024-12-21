16 جريحا جراء سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون على وسط إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أصيب‭ ‬16‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬صاروخ‭ ‬أطلق‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬وسقط‭ ‬قرب‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬محاولات‭ ‬الجيش‭ ‬اعتراضه،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬أعلن‭ ‬الحوثيون‭ ‬مسؤوليتهم‭ ‬عنه،‭ ‬ويأتي‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفتهم‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬انطلاق‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل،‭ ‬تمّ‭ ‬تحديد‭ ‬مقذوف‭ ‬أُطلق‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬وجرت‭ ‬محاولات‭ ‬اعتراضه‭ ‬دون‭ ‬جدوى‮»‬‭.

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من‭ ‬جانبها،‭ ‬أفادت‭ ‬خدمة‭ ‬الإسعاف‭ ‬‮«‬نجمة‭ ‬داود‭ ‬الحمراء‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬16‭ ‬شخصا‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭. ‬

ونقل‭ ‬بيان‭ ‬للخدمة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فرق‭ ‬خدمة‭ ‬نجمة‭ ‬داود‭ ‬الحمراء‭ ‬قدّمت‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭ ‬لـ‭ ‬16‭ ‬شخصا‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭ ‬بسبب‭ ‬شظايا‭ ‬الزجاج‭ ‬من‭ ‬النوافذ‭ ‬التي‭ ‬تحطمت‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬القريبة‭ ‬بسبب‭ ‬تأثير‭ ‬الضربة‮»‬‭. ‬

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬حفرة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬سقوط‭ ‬الصاروخ‭ ‬وتضرّر‭ ‬بعض‭ ‬المباني‭ ‬المجاورة‭. ‬وتظهر‭ ‬اللقطات‭ ‬نوافذ‭ ‬محطمة‭ ‬وأضرارا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬غرف‭ ‬النوم،‭ ‬بينما‭ ‬عمل‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬كنس‭ ‬حطام‭ ‬الزجاج‭ ‬داخل‭ ‬شقة،‭ ‬بينما‭ ‬عمل‭ ‬عناصر‭ ‬مسلحون‭ ‬يرتدون‭ ‬زيا‭ ‬عسكريا‭ ‬على‭ ‬تفقد‭ ‬المكان‭. ‬

وقال‭ ‬إيدو‭ ‬برنيع‭ ‬الذي‭ ‬تضررت‭ ‬شقته‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬قبيل‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬فجرا‭ ‬كان‭ ‬ثمة‭ ‬إنذار‭... ‬في‭ ‬البداية‭ ‬شاهدنا‭ ‬كرة‭ ‬لهب‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬الأفلام،‭ ‬وموجة‭ ‬صدمية‭ ‬كبيرة‭ ‬شعرنا‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬المنزل‮»‬‭. ‬

أضاف‭ ‬‮«‬نظرت‭ ‬من‭ ‬النافذة‭ ‬ورأيت‭ ‬حفرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الحديقة‭. ‬كل‭ ‬المنزل‭ ‬تضرر‮»‬‭. ‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬نوا‭ ‬موسيري‭: ‬‮«‬كنّا‭ ‬محظوظين‭ ‬للغاية‭ ‬لأنّه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدينا‭ ‬وقت‭ ‬للاحتماء‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬سمعنا‭ ‬صوتا‭ ‬قويا‭ ‬بعد‭ ‬ثوانٍ‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬الإنذار‮»‬‭.

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وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬أعلن‭ ‬الحوثيون‭ ‬مسؤوليتهم‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬باليستي‭ ‬فرط‭ ‬صوتي‭ ‬على‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬العسكري‭ ‬باسم‭ ‬الحوثيين‭ ‬يحيى‭ ‬سريع‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬‮«‬هدفا‭ ‬عسكريا‭ ‬للعدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬يافا‭ ‬المحتلة،‭ ‬وذلك‭ ‬بصاروخ‭ ‬باليستي‭ ‬فرط‭ ‬صوتي‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬فلسطين‭ ‬2‮»‬‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬جاء‭ ‬للتأكيد‭ ‬‮«‬على‭ ‬المواجهة‭ ‬والتحدي‭ ‬للعدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المجرم‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الحوثيون‭ ‬قد‭ ‬أعلنوا‭ ‬الخميس‭ ‬إطلاق‭ ‬صاروخين‭ ‬بالستيين‭ ‬فرط‭ ‬صوتيين‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعدما‭ ‬أكدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬اعتراض‭ ‬وشنّ‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهداف‭ ‬عسكرية‮»‬‭ ‬تابعة‭ ‬لهم‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬صباح‭ ‬الخميس‭ ‬أنّه‭ ‬شنّ‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهداف‭ ‬عسكرية‮»‬‭ ‬تابعة‭ ‬للحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬أعقب‭ ‬اعتراضه‭ ‬صاروخا‭ ‬أطلقته‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‭. ‬