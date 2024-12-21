Sunday, 22 December 2024 02:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


16 جريحا جراء سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون على وسط إسرائيل

12/21/2024 7:14:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أصيب‭ ‬16‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬صاروخ‭ ‬أطلق‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬وسقط‭ ‬قرب‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬محاولات‭ ‬الجيش‭ ‬اعتراضه،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬أعلن‭ ‬الحوثيون‭ ‬مسؤوليتهم‭ ‬عنه،‭ ‬ويأتي‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفتهم‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬انطلاق‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل،‭ ‬تمّ‭ ‬تحديد‭ ‬مقذوف‭ ‬أُطلق‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬وجرت‭ ‬محاولات‭ ‬اعتراضه‭ ‬دون‭ ‬جدوى‮»‬‭.

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أفادت‭ ‬خدمة‭ ‬الإسعاف‭ ‬‮«‬نجمة‭ ‬داود‭ ‬الحمراء‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬16‭ ‬شخصا‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭. ‬

ونقل‭ ‬بيان‭ ‬للخدمة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فرق‭ ‬خدمة‭ ‬نجمة‭ ‬داود‭ ‬الحمراء‭ ‬قدّمت‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭ ‬لـ‭ ‬16‭ ‬شخصا‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭ ‬بسبب‭ ‬شظايا‭ ‬الزجاج‭ ‬من‭ ‬النوافذ‭ ‬التي‭ ‬تحطمت‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬القريبة‭ ‬بسبب‭ ‬تأثير‭ ‬الضربة‮»‬‭. ‬

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬حفرة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬سقوط‭ ‬الصاروخ‭ ‬وتضرّر‭ ‬بعض‭ ‬المباني‭ ‬المجاورة‭. ‬وتظهر‭ ‬اللقطات‭ ‬نوافذ‭ ‬محطمة‭ ‬وأضرارا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬غرف‭ ‬النوم،‭ ‬بينما‭ ‬عمل‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬كنس‭ ‬حطام‭ ‬الزجاج‭ ‬داخل‭ ‬شقة،‭ ‬بينما‭ ‬عمل‭ ‬عناصر‭ ‬مسلحون‭ ‬يرتدون‭ ‬زيا‭ ‬عسكريا‭ ‬على‭ ‬تفقد‭ ‬المكان‭. ‬

وقال‭ ‬إيدو‭ ‬برنيع‭ ‬الذي‭ ‬تضررت‭ ‬شقته‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬قبيل‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬فجرا‭ ‬كان‭ ‬ثمة‭ ‬إنذار‭... ‬في‭ ‬البداية‭ ‬شاهدنا‭ ‬كرة‭ ‬لهب‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬الأفلام،‭ ‬وموجة‭ ‬صدمية‭ ‬كبيرة‭ ‬شعرنا‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬المنزل‮»‬‭. ‬

أضاف‭ ‬‮«‬نظرت‭ ‬من‭ ‬النافذة‭ ‬ورأيت‭ ‬حفرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الحديقة‭. ‬كل‭ ‬المنزل‭ ‬تضرر‮»‬‭. ‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬نوا‭ ‬موسيري‭: ‬‮«‬كنّا‭ ‬محظوظين‭ ‬للغاية‭ ‬لأنّه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدينا‭ ‬وقت‭ ‬للاحتماء‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬سمعنا‭ ‬صوتا‭ ‬قويا‭ ‬بعد‭ ‬ثوانٍ‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬الإنذار‮»‬‭.

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬أعلن‭ ‬الحوثيون‭ ‬مسؤوليتهم‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬باليستي‭ ‬فرط‭ ‬صوتي‭ ‬على‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬العسكري‭ ‬باسم‭ ‬الحوثيين‭ ‬يحيى‭ ‬سريع‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬‮«‬هدفا‭ ‬عسكريا‭ ‬للعدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬يافا‭ ‬المحتلة،‭ ‬وذلك‭ ‬بصاروخ‭ ‬باليستي‭ ‬فرط‭ ‬صوتي‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬فلسطين‭ ‬2‮»‬‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬جاء‭ ‬للتأكيد‭ ‬‮«‬على‭ ‬المواجهة‭ ‬والتحدي‭ ‬للعدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المجرم‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الحوثيون‭ ‬قد‭ ‬أعلنوا‭ ‬الخميس‭ ‬إطلاق‭ ‬صاروخين‭ ‬بالستيين‭ ‬فرط‭ ‬صوتيين‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعدما‭ ‬أكدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬اعتراض‭ ‬وشنّ‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهداف‭ ‬عسكرية‮»‬‭ ‬تابعة‭ ‬لهم‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬صباح‭ ‬الخميس‭ ‬أنّه‭ ‬شنّ‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهداف‭ ‬عسكرية‮»‬‭ ‬تابعة‭ ‬للحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬أعقب‭ ‬اعتراضه‭ ‬صاروخا‭ ‬أطلقته‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‭. ‬

MENAFN21122024000055011008ID1109020183

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث