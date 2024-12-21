نابولي يرتقي إلى الصدارة مؤقتا وبولونيا يواصل صحوته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (أ ف ب): ارتقى نابولي مؤقتا إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه جنوى 2-1 ضمن المرحلة الـ17 أمس السبت. ورفع فريق المدرب أنتونيو كونتي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول، متفوقا بفارق نقطة على أتالانتا الذي يستضيف إمبولي اليوم الأحد. وسجل الكاميروني أندريه-فرانك زامبو-أنغيسا (15) والكوسوفي أمير رحماني (23) هدفي نابولي، وأندريا بينامونتي (51) لجنوى.
وفي مباراة أخرى حقق بولونيا انتصاره السادس في آخر ثماني مباريات بالدوري، بفوزه بهدفين من دون رد على مضيفه تورينو أمس السبت ضمن المرحلة عينها.
وحمل هدفا اللقاء توقيع البديل الهولندي تيس دالينغا (71) وتوماسو بوبيغا (80). وبهذا الفوز رفع بولونيا رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، علما أنه يملك مباراة مؤجلة، ليستمر في صحوته بعدما اكتفى بتحقيق فوز واحد في أول ثماني مراحل من الدوري، فيما تجمد رصيد تورينو عند 19 نقطة في المركز الـ11.
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