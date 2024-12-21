نابولي يرتقي إلى الصدارة مؤقتا وبولونيا يواصل صحوته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ارتقى‭ ‬نابولي‭ ‬مؤقتا‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬جنوى‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الـ17‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭. ‬ورفع‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬أنتونيو‭ ‬كونتي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬38‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬متفوقا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬أتالانتا‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬إمبولي‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭. ‬وسجل‭ ‬الكاميروني‭ ‬أندريه‭-‬فرانك‭ ‬زامبو‭-‬أنغيسا‭ (‬15‭) ‬والكوسوفي‭ ‬أمير‭ ‬رحماني‭ (‬23‭) ‬هدفي‭ ‬نابولي،‭ ‬وأندريا‭ ‬بينامونتي‭ (‬51‭) ‬لجنوى‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬حقق‭ ‬بولونيا‭ ‬انتصاره‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬بالدوري،‭ ‬بفوزه‭ ‬بهدفين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬تورينو‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬عينها‭.‬

وحمل‭ ‬هدفا‭ ‬اللقاء‭ ‬توقيع‭ ‬البديل‭ ‬الهولندي‭ ‬تيس‭ ‬دالينغا‭ (‬71‭) ‬وتوماسو‭ ‬بوبيغا‭ (‬80‭). ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬بولونيا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬يملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة،‭ ‬ليستمر‭ ‬في‭ ‬صحوته‭ ‬بعدما‭ ‬اكتفى‭ ‬بتحقيق‭ ‬فوز‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثماني‭ ‬مراحل‭ ‬من‭ ‬الدوري،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬تورينو‭ ‬عند‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ11‭.‬