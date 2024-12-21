ليفركوزن يتابع مطاردته لبايرن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (أ ف ب): تابع باير ليفركوزن مطاردته لبايرن ميونيخ المتصدر بفوزه الكاسح على ضيفه فرايبورغ 5-1 بفضل رباعية لمهاجمه التشيكي الدولي باتريك شيك ضمن المرحلة الخامسة عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.
ورفع ليفركوزن، بطل الدوري الموسم الماضي من دون أي خسارة في سابقة في تاريخ بوندسليغا، رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني مقابل 36 لبايرن ميونيخ الفائز بالنتيجة ذاتها على لايبزيغ 5-1 في افتتاح المرحلة يوم الجمعة.
والفوز هو الثامن تواليا لليفركوزن في مختلف المسابقات، بينها انتصاره على إنتر الإيطالي 1-0 في دوري أبطال أوروبا، وعلى بايرن ميونيخ بالنتيجة ذاتها ليخرجه من مسابقة كأس ألمانيا.
وخاض ليفركوزن المباراة بغياب هدافه النيجيري فيكتور بونيفايس لكن شيك كان خير بديل له حيث فرض نفسه نجما للمباراة بلا منازع بتسجيله رباعية بينها ثلاثية في مدى 10 دقائق في الشوط الثاني، رافعا رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم، في حين سجل فلوريان فيرتس الهدف الآخر ونجح في مدّ شيك بثلاث تمريرات حاسمة في المباراة.
وواصل ماينتس المنقوص عدديا حصد الكبار بفوزه اللافت خارج ملعبه على أينتراخت فرانكفورت الثالث 3-1.
فبعد إلحاقه الهزيمة الأولى هذا الموسم ببايرن ميونيخ المتصدر في الدوري المحلي الأسبوع الماضي كان أينتراخت فرانكفورت ضحيته التالية، ليرفع ماينتس رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، ويطرق باب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وكان ماينتس قد تغلب غلى بوروسيا دورتموند 3-1 أيضا الشهر الماضي.
وحقق هولشتاين كيل فوزا ساحقا على ضيفه أوغسبورغ 5-1 بفضل ثنائية لكل من بول هاريس (32 و35) والياباني شوتو ماشينو (39 و90+1)، بعد أن افتتح زميلهما لاسه روزينبوم التسجيل بعد مرور 12 دقيقة، أما هدف أوغسبورغ الوحيد فسجله الفرنسي ألكسيس كلود-موريس (5).
وحذا حذوه فيردر بريمن بفوز صريح على أونيون برلين 4-1. وسجل للفائز مارك غرول (13 و17) وميتشل فيشر (45) وينس ستايج (87)، وللخاسر أندراس شايفر (23).
وسقط هوفنهايم على أرضه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2. وسجل للفائز السويسري فيليب ساندر (23) والفرنسي الحسن بليا (61) وللخاسر الكرواتي أندريه كراماريتش (58 من ركلة جزاء).
كذلك سقط شتوتغارت على أرضه أمام سانت باولي بهدف سجله يوهانس ايغيشتين (21).
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