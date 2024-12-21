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ليفركوزن يتابع مطاردته لبايرن

12/21/2024 7:14:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تابع‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬مطاردته‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬المتصدر‭ ‬بفوزه‭ ‬الكاسح‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فرايبورغ‭ ‬5-1‭ ‬بفضل‭ ‬رباعية‭ ‬لمهاجمه‭ ‬التشيكي‭ ‬الدولي‭ ‬باتريك‭ ‬شيك‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ورفع‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬بوندسليغا،‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مقابل‭ ‬36‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الفائز‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬على‭ ‬لايبزيغ‭ ‬5‭-‬1‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭.‬

والفوز‭ ‬هو‭ ‬الثامن‭ ‬تواليا‭ ‬لليفركوزن‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬بينها‭ ‬انتصاره‭ ‬على‭ ‬إنتر‭ ‬الإيطالي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وعلى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬ليخرجه‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭.‬

وخاض‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المباراة‭ ‬بغياب‭ ‬هدافه‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفايس‭ ‬لكن‭ ‬شيك‭ ‬كان‭ ‬خير‭ ‬بديل‭ ‬له‭ ‬حيث‭ ‬فرض‭ ‬نفسه‭ ‬نجما‭ ‬للمباراة‭ ‬بلا‭ ‬منازع‭ ‬بتسجيله‭ ‬رباعية‭ ‬بينها‭ ‬ثلاثية‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سجل‭ ‬فلوريان‭ ‬فيرتس‭ ‬الهدف‭ ‬الآخر‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬مدّ‭ ‬شيك‭ ‬بثلاث‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

وواصل‭ ‬ماينتس‭ ‬المنقوص‭ ‬عدديا‭ ‬حصد‭ ‬الكبار‭ ‬بفوزه‭ ‬اللافت‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬على‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الثالث‭ ‬3‭-‬1‭.‬

فبعد‭ ‬إلحاقه‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ببايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬المتصدر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬كان‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬ضحيته‭ ‬التالية،‭ ‬ليرفع‭ ‬ماينتس‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬مؤقتا،‭ ‬ويطرق‭ ‬باب‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وكان‭ ‬ماينتس‭ ‬قد‭ ‬تغلب‭ ‬غلى‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬3‭-‬1‭ ‬أيضا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وحقق‭ ‬هولشتاين‭ ‬كيل‭ ‬فوزا‭ ‬ساحقا‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬5‭-‬1‭ ‬بفضل‭ ‬ثنائية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬بول‭ ‬هاريس‭ (‬32‭ ‬و35‭) ‬والياباني‭ ‬شوتو‭ ‬ماشينو‭ (‬39‭ ‬و90‭+‬1‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬افتتح‭ ‬زميلهما‭ ‬لاسه‭ ‬روزينبوم‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬12‭ ‬دقيقة،‭ ‬أما‭ ‬هدف‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬الوحيد‭ ‬فسجله‭ ‬الفرنسي‭ ‬ألكسيس‭ ‬كلود‭-‬موريس‭ (‬5‭).‬

وحذا‭ ‬حذوه‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬بفوز‭ ‬صريح‭ ‬على‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬4‭-‬1‭. ‬وسجل‭ ‬للفائز‭ ‬مارك‭ ‬غرول‭ (‬13‭ ‬و17‭) ‬وميتشل‭ ‬فيشر‭ (‬45‭) ‬وينس‭ ‬ستايج‭ (‬87‭)‬،‭ ‬وللخاسر‭ ‬أندراس‭ ‬شايفر‭ (‬23‭).‬

وسقط‭ ‬هوفنهايم‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬1‭-‬2‭. ‬وسجل‭ ‬للفائز‭ ‬السويسري‭ ‬فيليب‭ ‬ساندر‭ (‬23‭) ‬والفرنسي‭ ‬الحسن‭ ‬بليا‭ (‬61‭) ‬وللخاسر‭ ‬الكرواتي‭ ‬أندريه‭ ‬كراماريتش‭ (‬58‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭).‬

كذلك‭ ‬سقط‭ ‬شتوتغارت‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬سانت‭ ‬باولي‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬يوهانس‭ ‬ايغيشتين‭ (‬21‭).‬

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