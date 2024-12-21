سيتي يتدهور وأرسنال يستعيد نغمة الانتصارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬تدهوره‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر،‭ ‬وذلك‭ ‬بسقوطه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬1‭-‬2‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ليتلقى‭ ‬تاسع‭ ‬هزيمة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬استعاد‭ ‬أرسنال‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬تعادلين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بفوزه‭ ‬الكاسح‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬5‭-‬1‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬فيلا‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬0-1‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬نتيجة‭ ‬أيقظته‭ ‬وجعلته‭ ‬ينهي‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة،‭ ‬دخل‭ ‬سيتي‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬مضيفه،‭ ‬رابع‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الهزيمة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬امام‭ ‬جاره‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬وقبلها‭ ‬أمام‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

لكن‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬‮«‬فيلا‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬يجر‭ ‬خلفه‭ ‬ذيل‭ ‬خيبة‭ ‬الهزيمة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثماني‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬لتتعقد‭ ‬مهمته‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬تواليا،‭ ‬بعدما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬27‭ ‬نقطة،‭ ‬متراجعا‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬إلى‭ ‬السادس‭ ‬لصالح‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭.‬

وقد‭ ‬يتراجع‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوز‭ ‬بورنموث‭ (‬25‭ ‬نقطة‭) ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬وسيصبح‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الأخير،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوز‭ ‬‮«‬الحمر‮»‬‭ ‬على‭ ‬توتنهام‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬

وتابع‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬جيزوس‭ ‬تألقه،‭ ‬فقاد‭ ‬أرسنال‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬وجاره‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬5‭-‬1‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثنائية‭.‬

وجدد‭ ‬أرسنال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الإنكليزية‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تألق‭ ‬فيها‭ ‬جيزوس‭ ‬أيضا‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثية‭ ‬فريقه‭.‬

كما‭ ‬استعاد‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬تعادلين‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬مع‭ ‬فولهام‭ ‬1‭-‬1‭ ‬ومع‭ ‬إيفرتون‭ ‬سلبا‭.‬

ورفع‭ ‬أرسنال‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬متخلفا‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬توتنهام‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬ويملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬أخرى‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬إيفرتون‭.‬

وقاد‭ ‬المهاجم‭ ‬السويدي‭ ‬ألكسندر‭ ‬أيزاك‭ ‬فريقه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬ساحق‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬إيبسويتش‭ ‬تاون‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة،‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثية‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأولى‭ ‬و45‭+‬2‭ ‬و54‭ ‬رفع‭ ‬بها‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬أهداف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سجل‭ ‬جايكوب‭ ‬مورفي‭ (‬32‭) ‬الهدف‭ ‬الآخر‭.‬

وتابع‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست،‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم،‭ ‬نتائجه‭ ‬اللافتة‭ ‬بعودته‭ ‬فائزا‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬برنتفورد‭ ‬اللندني‭ ‬بهدفين‭ ‬سلجهما‭ ‬النيجيري‭ ‬أولا‭ ‬أينا‭ ‬والسويدي‭ ‬أنتوني‭ ‬إيلانغا‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬38‭ ‬و51‭ ‬تواليا‭.‬

ورفع‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬ليرتقي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

وتعادل‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬مع‭ ‬برايتون‭ ‬1‭-‬1‭. ‬سجل‭ ‬للأول‭ ‬الغاني‭ ‬محمد‭ ‬كودوس‭ (‬58‭) ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬ماتس‭ ‬ويفر‭ (‬51‭).‬