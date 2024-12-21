سيتي يتدهور وأرسنال يستعيد نغمة الانتصارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (أ ف ب): واصل مانشستر سيتي حامل اللقب تدهوره أكثر فأكثر، وذلك بسقوطه على أرض أستون فيلا 1-2 أمس السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ليتلقى تاسع هزيمة له في آخر 12 مباراة ضمن جميع المسابقات، في حين استعاد أرسنال نغمة الانتصارات بعد تعادلين في الدوري بفوزه الكاسح على مضيفه كريستال بالاس 5-1.
وعلى ملعب «فيلا بارك» حيث خسر 0-1 في ديسمبر الماضي في نتيجة أيقظته وجعلته ينهي ما تبقى من الموسم من دون هزيمة، دخل سيتي اللقاء مع مضيفه، رابع الموسم الماضي، على خلفية الهزيمة على أرضه امام جاره مانشستر يونايتد 1-2 في المرحلة الماضية وقبلها أمام يوفنتوس الإيطالي 0-2 في دوري الأبطال.
لكن فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا لم يظهر أي رد فعل وخرج من «فيلا بارك» وهو يجر خلفه ذيل خيبة الهزيمة السادسة في آخر ثماني مباراة له في الدوري، لتتعقد مهمته في محاولة الفوز باللقب للمرة الخامسة تواليا، بعدما تجمد رصيده عند 27 نقطة، متراجعا من المركز الخامس إلى السادس لصالح أستون فيلا بفارق نقطة.
وقد يتراجع أكثر في حال فوز بورنموث (25 نقطة) على مانشستر يونايتد اليوم الأحد، وسيصبح على بعد 12 نقطة من ليفربول المتصدر مع مباراة أكثر من الأخير، وذلك في حال فوز «الحمر» على توتنهام اليوم الأحد في لندن.
وتابع المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس تألقه، فقاد أرسنال الى الفوز على مضيفه وجاره كريستال بالاس 5-1 بتسجيله ثنائية.
وجدد أرسنال فوزه على كريستال بالاس بعد أن تغلب عليه على استاد الإمارات في شمال لندن 3-2 في كأس رابطة الأندية الإنكليزية في ربع النهائي يوم الأربعاء الماضي في مباراة تألق فيها جيزوس أيضا بتسجيله ثلاثية فريقه.
كما استعاد «المدفعجية» نغمة الانتصارات في الدوري بعد تعادلين في المرحلتين الأخيرتين مع فولهام 1-1 ومع إيفرتون سلبا.
ورفع أرسنال رصيده في المركز الثالث إلى 33 نقطة متخلفا بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يحل ضيفا على توتنهام اليوم الأحد ويملك مباراة مؤجلة أخرى مع جاره إيفرتون.
وقاد المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك فريقه نيوكاسل إلى فوز ساحق على مضيفه إيبسويتش تاون برباعية نظيفة، بتسجيله ثلاثية في الدقائق الأولى و45+2 و54 رفع بها رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم، في حين سجل جايكوب مورفي (32) الهدف الآخر.
وتابع نوتنغهام فوريست، مفاجأة الموسم، نتائجه اللافتة بعودته فائزا من أرض برنتفورد اللندني بهدفين سلجهما النيجيري أولا أينا والسويدي أنتوني إيلانغا في الدقيقتين 38 و51 تواليا.
ورفع نوتنغهام فوريست رصيده إلى 31 نقطة ليرتقي في المركز الرابع.
وتعادل وست هام مع برايتون 1-1. سجل للأول الغاني محمد كودوس (58) بعد أن تقدم الثاني عبر ماتس ويفر (51).
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