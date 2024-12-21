Sunday, 22 December 2024 02:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سيتي يتدهور وأرسنال يستعيد نغمة الانتصارات

12/21/2024 7:14:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬تدهوره‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر،‭ ‬وذلك‭ ‬بسقوطه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬1‭-‬2‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ليتلقى‭ ‬تاسع‭ ‬هزيمة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬استعاد‭ ‬أرسنال‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬تعادلين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بفوزه‭ ‬الكاسح‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬5‭-‬1‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬فيلا‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬0-1‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬نتيجة‭ ‬أيقظته‭ ‬وجعلته‭ ‬ينهي‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة،‭ ‬دخل‭ ‬سيتي‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬مضيفه،‭ ‬رابع‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الهزيمة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬امام‭ ‬جاره‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬وقبلها‭ ‬أمام‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

لكن‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬‮«‬فيلا‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬يجر‭ ‬خلفه‭ ‬ذيل‭ ‬خيبة‭ ‬الهزيمة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثماني‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬لتتعقد‭ ‬مهمته‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬تواليا،‭ ‬بعدما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬27‭ ‬نقطة،‭ ‬متراجعا‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬إلى‭ ‬السادس‭ ‬لصالح‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭.‬

وقد‭ ‬يتراجع‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوز‭ ‬بورنموث‭ (‬25‭ ‬نقطة‭) ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬وسيصبح‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الأخير،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوز‭ ‬‮«‬الحمر‮»‬‭ ‬على‭ ‬توتنهام‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬

وتابع‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬جيزوس‭ ‬تألقه،‭ ‬فقاد‭ ‬أرسنال‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬وجاره‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬5‭-‬1‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثنائية‭.‬

وجدد‭ ‬أرسنال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الإنكليزية‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تألق‭ ‬فيها‭ ‬جيزوس‭ ‬أيضا‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثية‭ ‬فريقه‭.‬

كما‭ ‬استعاد‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬تعادلين‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬مع‭ ‬فولهام‭ ‬1‭-‬1‭ ‬ومع‭ ‬إيفرتون‭ ‬سلبا‭.‬

ورفع‭ ‬أرسنال‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬متخلفا‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬توتنهام‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬ويملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬أخرى‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬إيفرتون‭.‬

وقاد‭ ‬المهاجم‭ ‬السويدي‭ ‬ألكسندر‭ ‬أيزاك‭ ‬فريقه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬ساحق‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬إيبسويتش‭ ‬تاون‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة،‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثية‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأولى‭ ‬و45‭+‬2‭ ‬و54‭ ‬رفع‭ ‬بها‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬أهداف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سجل‭ ‬جايكوب‭ ‬مورفي‭ (‬32‭) ‬الهدف‭ ‬الآخر‭.‬

وتابع‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست،‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم،‭ ‬نتائجه‭ ‬اللافتة‭ ‬بعودته‭ ‬فائزا‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬برنتفورد‭ ‬اللندني‭ ‬بهدفين‭ ‬سلجهما‭ ‬النيجيري‭ ‬أولا‭ ‬أينا‭ ‬والسويدي‭ ‬أنتوني‭ ‬إيلانغا‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬38‭ ‬و51‭ ‬تواليا‭.‬

ورفع‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬ليرتقي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

وتعادل‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬مع‭ ‬برايتون‭ ‬1‭-‬1‭. ‬سجل‭ ‬للأول‭ ‬الغاني‭ ‬محمد‭ ‬كودوس‭ (‬58‭) ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬ماتس‭ ‬ويفر‭ (‬51‭).‬

MENAFN21122024000055011008ID1109020180

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث