أتلتيكو مدريد يُسقط برشلونة في الوقت القاتل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فضّ‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بإسقاطه‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬بهدفين‭ ‬لهدف،‭ ‬لينفرد‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬الفوز‭ ‬السابع‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ليغا‮»‬‭ ‬امس‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭.‬

ويُعتبر‭ ‬الفوز‭ ‬تاريخيا‭ ‬لفريق‭ ‬العاصمة‭ ‬كونه‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬برشلونة‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬عاما،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬الأول‭ ‬لمدربه‭ ‬دييغو‭ ‬سيميوني‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الـ»بلاوغرانا‮»‬‭ ‬في‭ ‬معقل‭ ‬الأخير‭.‬

سجّل‭ ‬بيدري‭ (‬30‭) ‬هدف‭ ‬برشلونة،‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬رودريغو‭ ‬دي‭ ‬بول‭ (‬60‭) ‬والنروجي‭ ‬ألكسندر‭ ‬سورلوث‭ ‬هدفي‭ ‬أتلتيكو‭ (‬90+6‭).‬

وبهذه‭ ‬النتيجة،‭ ‬حقق‭ ‬أتلتيكو‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬41‭ ‬نقطة‭ (‬18‭ ‬مباراة‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬تجمّد‭ ‬رصيد‭ ‬برشلونة‭ ‬عند‭ ‬38‭ ‬نقطة‭ (‬19‭ ‬مباراة‭)‬،‭ ‬متكبدا‭ ‬الخسارة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬مقابل‭ ‬فوز‭ ‬واحد‭ ‬وتعادلين‭.‬

وفرض‭ ‬أوبلاك‭ ‬نفسه‭ ‬نجما‭ ‬للقمة،‭ ‬فتصدى‭ ‬لمحاولتي‭ ‬رافينيا‭ (‬86‭) ‬وبيدري‭ (‬88‭)‬،‭ ‬ومنعهما‭ ‬من‭ ‬منح‭ ‬فريقهما‭ ‬نقاط‭ ‬الفوز،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُسجّل‭ ‬البديل‭ ‬سورلوث‭ ‬هدف‭ ‬الـ»رومانتادا‮»‬‭ ‬بمتابعته‭ ‬عرضية‭ ‬البديل‭ ‬الآخر‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ناهويل‭ ‬مولينا‭ ‬إثر‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬لم‭ ‬يحتج‭ ‬فيها‭ ‬لاعبو‭ ‬أتلتيكو‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬تمريرات‭ ‬لترجمتها‭ ‬هدفا‭.‬

وقلب‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬أوساسونا‭ ‬وعاد‭ ‬بفوز‭ ‬ثمين‭ ‬من‭ ‬ميدانه‭ ‬في‭ ‬ديربي‭ ‬باسكي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬عينها‭.‬

سجّل‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬غوركا‭ ‬غوروسيتا‭ (‬31‭) ‬والبديل‭ ‬أليكس‭ ‬بيرينغوير‭ (‬74‭) ‬هدفي‭ ‬بلباو،‭ ‬ولوكاس‭ ‬تورو‭ (‬25‭) ‬هدف‭ ‬أوساسونا‭.‬

ورفع‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬إرنستو‭ ‬فالفيردي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬مبتعدا‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬مايوركا‭ ‬خامس‭ ‬الترتيب،‭ ‬ومعززا‭ ‬آماله‭ ‬ببلوغ‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬على‭ ‬المنوال‭ ‬عينه،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬أوساسونا‭ ‬عند‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭.‬

وواصل‭ ‬بلباو‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬سلسلته‭ ‬الإيجابية،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة،‭ ‬تخللها‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬وأربعة‭ ‬تعادلات،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬انتصار‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬آخر‭ ‬خسارة‭ ‬تلقاها‭ ‬كانت‭ ‬أمام‭ ‬جيرونا‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

بدوره،‭ ‬أنهى‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬العام‭ ‬بفوز‭ ‬خامس‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬تسعة‭ ‬انتصارات‭ ‬بالمجمل،‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬خيتافي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬عينها‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬أسقط‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬ضيفه‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬2‭-‬0‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬عينها‭. ‬وسجّل‭ ‬بابلو‭ ‬دوران‭ ‬ثنائية‭ ‬فريقه‭ (‬40‭ ‬و45‭+‬1‭)‬،‭ ‬ليرفع‭ ‬بذلك‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬موقتا،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الفريق‭ ‬الباسكي‭ ‬عند‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭.‬