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الكويتي هامد العجمي يتصدر بطولة العيد الوطني للبولينغ

12/21/2024 7:13:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تتواصل‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬للبولينغ‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينغ،‭ ‬برعاية‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التركية،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬ومميزة‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬يمثلون‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وعدة‭ ‬دول‭ ‬أخرى،‭ ‬المقامة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬أرض‭ ‬المرح،‭ ‬وقد‭ ‬جاءت‭ ‬البطولة‭ ‬كفرصة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الرياضية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة،‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬تنافسية‭ ‬عالية‭ ‬ومستوى‭ ‬احترافي‭ ‬متميز،‭ ‬احتفالا‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭.‬

وشهدت‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬41‭ ‬لاعبا‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الرجال،‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬الأردن‭ ‬والفلبين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭.‬

وتألق‭ ‬اللاعب‭ ‬هامد‭ ‬العجمي‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬محققًا‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بمجموع‭ ‬نقاط‭ ‬بلغ‭ ‬233‭.‬6،‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬يتصدر‭ ‬المنافسة‭ ‬بجدارة،‭ ‬واحتل‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الخليوي‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بمجموع‭ ‬230‭.‬4،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬عقيل‭ ‬العوضي‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بمجموع‭ ‬226‭.‬3‭.‬

وشهدت‭ ‬فئة‭ ‬السيدات‭ ‬أداءً‭ ‬لافتًا،‭ ‬حيث‭ ‬تحتل‭ ‬اللاعبة‭ ‬أمينة‭ ‬الموسى‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬جاءت‭ ‬اللاعبة‭ ‬ريت‭ ‬فيلانويفا‭ ‬من‭ ‬الفلبين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المخضرمين‭ ‬حقق‭ ‬اللاعب‭ ‬دانتي‭ ‬تيسدوم‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بمجموع‭ ‬189.9،‭ ‬بينما‭ ‬حصل‭ ‬اللاعب‭ ‬ناصر‭ ‬الشايع‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بمجموع‭ ‬171‭.‬6‭.‬

وأكدت‭ ‬البطولة‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والدول‭ ‬الأخرى‭ ‬المشاركة،‭ ‬حيث‭ ‬أثنى‭ ‬المنظمون‭ ‬على‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬تميزت‭ ‬بها‭ ‬المنافسات‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينغ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬تمثل‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬أجندة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬قال‭ ‬ناصر‭ ‬السليطي‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينغ‭ ‬ومدير‭ ‬البطولة‭: ‬‮«‬نسعد‭ ‬بالنجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحققه‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬للبولينغ،‭ ‬لقد‭ ‬شهدنا‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬متميزين‭ ‬يمثلون‭ ‬دولًا‭ ‬عدة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬المكانة‭ ‬المتزايدة‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة،‭ ‬ونحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بمواصلة‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬البولينغ‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‮»‬‭.‬

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