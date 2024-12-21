الكويتي هامد العجمي يتصدر بطولة العيد الوطني للبولينغ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تتواصل بطولة العيد الوطني المجيد للبولينغ التي ينظمها الاتحاد البحريني للبولينغ، برعاية الخطوط الجوية التركية، التي شهدت مشاركة واسعة ومميزة من لاعبين يمثلون دول الخليج وعدة دول أخرى، المقامة على صالة أرض المرح، وقد جاءت البطولة كفرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الروابط الرياضية بين الدول المشاركة، وسط أجواء تنافسية عالية ومستوى احترافي متميز، احتفالا بالأعياد الوطنية المجيدة.
وشهدت البطولة مشاركة 41 لاعبا في فئة الرجال، من مختلف الدول الخليجية بالإضافة إلى لاعبين من الأردن والفلبين والولايات المتحدة الأمريكية، وسط توقعات بارتفاع عدد المشاركين خلال الأيام القادمة.
وتألق اللاعب هامد العجمي من الكويت في البطولة محققًا المركز الأول في الترتيب العام بمجموع نقاط بلغ 233.6، ما جعله يتصدر المنافسة بجدارة، واحتل اللاعب عبدالرحمن الخليوي من المملكة العربية السعودية المركز الثاني بمجموع 230.4، فيما جاء عقيل العوضي من البحرين في المركز الثالث بمجموع 226.3.
وشهدت فئة السيدات أداءً لافتًا، حيث تحتل اللاعبة أمينة الموسى من البحرين المركز الأول، في حين جاءت اللاعبة ريت فيلانويفا من الفلبين في المركز الثاني.
وفي فئة اللاعبين المخضرمين حقق اللاعب دانتي تيسدوم من الولايات المتحدة المركز الأول بمجموع 189.9، بينما حصل اللاعب ناصر الشايع من البحرين على المركز الثاني بمجموع 171.6.
وأكدت البطولة أهمية دور الرياضة في تعزيز العلاقات بين دول الخليج والدول الأخرى المشاركة، حيث أثنى المنظمون على الروح الرياضية العالية التي تميزت بها المنافسات. كما أشار الاتحاد البحريني للبولينغ إلى أن هذه البطولة تمثل محطة مهمة في أجندة الفعاليات الرياضية الوطنية، مشددًا على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات.
وفي تصريح خاص قال ناصر السليطي أمين سر الاتحاد البحريني للبولينغ ومدير البطولة: «نسعد بالنجاح الكبير الذي تحققه بطولة العيد الوطني المجيد للبولينغ، لقد شهدنا مشاركة واسعة من لاعبين متميزين يمثلون دولًا عدة، وهو ما يعكس المكانة المتزايدة لهذه البطولة، ونحن ملتزمون بمواصلة تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تطوير رياضة البولينغ وتعزيز الروابط بين الشعوب».
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