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غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء

12/21/2024 7:08:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن أن غارات جوية استهدفت العاصمة صنعاء، مساء السبت.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن تل أبيب تستعد لشن هجوم آخر في اليمن، يتضمن مشاركة دول أخرى، لإيجاد "تعبئة كاملة" تزيد الهجوم على الحوثيين.

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