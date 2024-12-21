غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء
التاريخ
12/21/2024 7:08:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن أن غارات جوية استهدفت العاصمة صنعاء، مساء السبت.
وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن تل أبيب تستعد لشن هجوم آخر في اليمن، يتضمن مشاركة دول أخرى، لإيجاد "تعبئة كاملة" تزيد الهجوم على الحوثيين.
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