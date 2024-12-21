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المهندسين تعلن عن تسهيلات للشباب للاشتراك في صندوق التقاعد

12/21/2024 3:11:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة المهندسين عن تسهيلات يقدمها صندوق التقاعد للمهندسين والمهندسات، لتمكينهم من الاشتراك في الصندوق وضمان استفادتهم من مزاياه.


وأكد نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن هذه التسهيلات ستبدأ اعتبارا من 4 كانون الثاني المقبل، داعيًا جميع المهندسين والمهندسات إلى الاستفادة من البرامج المرنة التي صُممت لتلبية احتياجاتهم المهنية والمالية.


وأشار إلى أن النقابة قلصت العجز المالي لصندوق التقاعد بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، وزاد عدد الملتزمين بسداد الاشتراكات التقاعدية الإلزامية لعام 2024 إلى نحو 31 ألفا.

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