المهندسين تعلن عن تسهيلات للشباب للاشتراك في صندوق التقاعد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت نقابة المهندسين عن تسهيلات يقدمها صندوق التقاعد للمهندسين والمهندسات، لتمكينهم من الاشتراك في الصندوق وضمان استفادتهم من مزاياه.
وأكد نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن هذه التسهيلات ستبدأ اعتبارا من 4 كانون الثاني المقبل، داعيًا جميع المهندسين والمهندسات إلى الاستفادة من البرامج المرنة التي صُممت لتلبية احتياجاتهم المهنية والمالية.
وأشار إلى أن النقابة قلصت العجز المالي لصندوق التقاعد بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، وزاد عدد الملتزمين بسداد الاشتراكات التقاعدية الإلزامية لعام 2024 إلى نحو 31 ألفا.
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