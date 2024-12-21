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الديوان الملكي يعزي عشيرتي الملكاوي والعبيدين

12/21/2024 3:11:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرتي الملكاوي والعبيدين.
ففي منطقة ملكا، بمحافظة إربد، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة الملكاوي بوفاة النائب السابق مازن محمد الملكاوي.
وفي منطقة النزهة، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك، إلى عشيرة العبيدين بوفاة هايل عطية العبيدين.








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