إشراك ذوي الاعاقة الذهنية في فرحة افتتاح كأس الخليج 26

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من سلمان المطيري
(حدث مصور) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- تزامنا مع الاحتفاء بافتتاح الدورة ال26 لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم سعى نادي (الطموح) الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية اليوم السبت إلى إشراك منتسبيه من الرياضيين وذويهم والطاقم الاداري والفني بالنادي فرحة الافتتاح ومشاهدة المباريات عبر صالة عرض مباشر بهدف تفعيل عنصر الادماج في المجتمع.
وشهدت الصالة حضورا مميزا لرياضيين من الاشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الذين أبدوا تفاعلا ملحوظا مع مجريات حفل الافتتاح المبهرة إلى جانب الطاقم الاداري والفني في النادي كما حضر الحدث عاملون ومهتمون بمجال رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة للمشاركة بمشاهدة مباراة الكويت وعمان والمباريات التالية ضمن جدول الدورة.
ويحرص نادي (الطموح) الكويتي على تنظيم هذه الفعاليات لتمكين الرياضيين من متابعة الأحداث الرياضية وخلق أجواء تفاعلية مميزة لهم ولذويهم كما قام النادي مؤخرا بإنتاج فيديو للترحيب بضيوف البلاد في العرس الرياضي الخليجي. (النهاية) س ل م / ف ا س
MENAFN21122024000071011013ID1109019949
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.