إشراك ذوي الاعاقة الذهنية في فرحة افتتاح كأس الخليج 26

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري

(حدث مصور) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- تزامنا مع الاحتفاء بافتتاح الدورة ال26 لبطولة كأس الخليج العربي سعى نادي (الطموح) لذوي الإعاقات الذهنية اليوم السبت إلى إشراك منتسبيه من الرياضيين وذويهم والطاقم الاداري والفني بالنادي فرحة الافتتاح ومشاهدة المباريات عبر صالة عرض مباشر بهدف تفعيل عنصر الادماج في المجتمع.

وشهدت الصالة حضورا مميزا لرياضيين من الاشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الذين أبدوا تفاعلا ملحوظا مع مجريات حفل الافتتاح المبهرة إلى جانب الطاقم الاداري والفني في النادي كما حضر الحدث عاملون ومهتمون بمجال رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة للمشاركة بمشاهدة مباراة الكويت وعمان والمباريات التالية ضمن جدول الدورة.

ويحرص نادي (الطموح) الكويتي على تنظيم هذه الفعاليات لتمكين الرياضيين من متابعة الأحداث الرياضية وخلق أجواء تفاعلية مميزة لهم ولذويهم كما قام النادي مؤخرا بإنتاج فيديو للترحيب بضيوف البلاد في العرس الرياضي الخليجي. (النهاية) س ل م / ف ا س