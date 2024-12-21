Saturday, 21 December 2024 09:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إشراك ذوي الاعاقة الذهنية في فرحة افتتاح كأس الخليج 26

12/21/2024 2:31:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري

(حدث مصور) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- تزامنا مع الاحتفاء بافتتاح الدورة ال26 لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم سعى نادي (الطموح) الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية اليوم السبت إلى إشراك منتسبيه من الرياضيين وذويهم والطاقم الاداري والفني بالنادي فرحة الافتتاح ومشاهدة المباريات عبر صالة عرض مباشر بهدف تفعيل عنصر الادماج في المجتمع.
وشهدت الصالة حضورا مميزا لرياضيين من الاشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الذين أبدوا تفاعلا ملحوظا مع مجريات حفل الافتتاح المبهرة إلى جانب الطاقم الاداري والفني في النادي كما حضر الحدث عاملون ومهتمون بمجال رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة للمشاركة بمشاهدة مباراة الكويت وعمان والمباريات التالية ضمن جدول الدورة.
ويحرص نادي (الطموح) الكويتي على تنظيم هذه الفعاليات لتمكين الرياضيين من متابعة الأحداث الرياضية وخلق أجواء تفاعلية مميزة لهم ولذويهم كما قام النادي مؤخرا بإنتاج فيديو للترحيب بضيوف البلاد في العرس الرياضي الخليجي. (النهاية) س ل م / ف ا س

MENAFN21122024000071011013ID1109019949

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث