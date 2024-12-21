وزير الشباب: رعاية سمو الأمير لحفل افتتاح (خليجي زين 26) مصدر فخر للأسرة الرياضية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من فهد شفاقه
الكويت - 21 - 12 (كونا) -– أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي الـ26 لكرة القدم عبدالرحمن المطيري فخر واعتزاز الأسرة الرياضية برعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) الذي أقيم مساء اليوم السبت على استاد (جابر الأحمد الدولي).
وقال الوزير المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ختام حفل الافتتاح إن هذه الرعاية السامية تعكس اهتمام القيادة الحكيمة بدعم القطاع الرياضي بما يحقق تطورا نوعيا للرياضة الكويتية على المستويين المحلي والإقليمي مشيرا الى ان دعم سموه حفظه الله يعد حافزا كبيرا للرياضيين لتحقيق المزيد من الإنجازات.
كما ثمن الرعاية الكريمة التي يقدمها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله للحركة الرياضية إلى جانب المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لاستضافة هذا الحدث الخليجي الرياضي.
وأضاف أن مشاركة كبار الشخصيات الرياضية العالمية والخليجية إلى جانب المسؤولين الرياضيين من الدول المشاركة تعكس أهمية البطولة ومكانتها العريقة.
ورحب الوزير المطيري بضيوف الكويت والوفود الرياضية المشاركة والجماهير التي حضرت حفل الافتتاح مؤكدا ان مشاركتهم في فعاليات البطولة تعزز أواصر الأخوة والتعاون بين الدول الخليجية مشددا على حرص الكويت على توفير أجواء رياضية ممتعة للجميع.
ووجه الشكر لجهات الدولة المختلفة التي بذلت جهودا استثنائية لإنجاح تنظيم البطولة مشيدا في الوقت ذاته بالتعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني ما أدى إلى نجاح استضافة مميزة للبطولة.
وأثنى الوزير المطيري على جهود المتطوعين وأعضاء اللجان التنظيمية الذين عملوا بجد لتقديم صورة مشرفة للكويت في هذا الحدث الخليجي معربا عن تمنياته للجميع بإقامة طيبة ومتابعة ممتعة لمباريات البطولة التي ستقام على ملعبي استاد (جابر الأحمد الدولي) واستاد (جابر المبارك). (النهاية) ف ش ا / م م ج
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