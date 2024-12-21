وزير الشباب: رعاية سمو الأمير لحفل افتتاح (خليجي زين 26) مصدر فخر للأسرة الرياضية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من فهد شفاقه

الكويت - 21 - 12 (كونا) -– أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي الـ26 عبدالرحمن المطيري فخر واعتزاز الأسرة الرياضية برعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) الذي أقيم مساء اليوم السبت على استاد (جابر الأحمد الدولي).

وقال الوزير المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ختام حفل الافتتاح إن هذه الرعاية السامية تعكس اهتمام القيادة الحكيمة بدعم القطاع الرياضي بما يحقق تطورا نوعيا للرياضة الكويتية على المستويين المحلي والإقليمي مشيرا الى ان دعم سموه حفظه الله يعد حافزا كبيرا للرياضيين لتحقيق المزيد من الإنجازات.

كما ثمن الرعاية الكريمة التي يقدمها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله للحركة الرياضية إلى جانب المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لاستضافة هذا الحدث الخليجي الرياضي.

وأضاف أن مشاركة كبار الشخصيات الرياضية العالمية والخليجية إلى جانب المسؤولين الرياضيين من الدول المشاركة تعكس أهمية البطولة ومكانتها العريقة.

ورحب الوزير المطيري بضيوف الكويت والوفود الرياضية المشاركة والجماهير التي حضرت حفل الافتتاح مؤكدا ان مشاركتهم في فعاليات البطولة تعزز أواصر الأخوة والتعاون بين الدول الخليجية مشددا على حرص الكويت على توفير أجواء رياضية ممتعة للجميع.

ووجه الشكر لجهات الدولة المختلفة التي بذلت جهودا استثنائية لإنجاح تنظيم البطولة مشيدا في الوقت ذاته بالتعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني ما أدى إلى نجاح استضافة مميزة للبطولة.

وأثنى الوزير المطيري على جهود المتطوعين وأعضاء اللجان التنظيمية الذين عملوا بجد لتقديم صورة مشرفة للكويت في هذا الحدث الخليجي معربا عن تمنياته للجميع بإقامة طيبة ومتابعة ممتعة لمباريات البطولة التي ستقام على ملعبي استاد (جابر الأحمد الدولي) واستاد (جابر المبارك). (النهاية) ف ش ا / م م ج