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وزير الزراعة: البدء بتحريج جوانب طريق العارضة مطلع عام 2025

12/21/2024 10:12:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن جوانب طريق العارضة سيبدأ تحريجها اعتبارا من مطلع العام المقبل 2025، من مثلث الصبيحي إلى مثلث العارضة.


وأضاف، خلال جولة له على الطريق، أنه سيتم عمل تصميم يضفي مناظر جمالية تخدم البعد البيئي والسياحي، إضافة إلى الجانب الاقتصادي، وضمن شروط السلامة العامة، عبر استخدام وسائل استدامة المياه بشكل موفر وأكثر فاعلية.

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