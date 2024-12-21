محافظة : الوزارة تسعى إلى تدريب 8 آلاف معلم ومعلمة أثناء الخدمة سنويا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوصى المشاركون في الملتقى التربوي الأول لمديري والتعليم، بضرورة إيجاد سياسات تربوية داعمة لبرامج تدريب المعلمين قبل الخدمة، ومتابعة خريجي برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين وتوفير فرص التعلم المستمر لهم.



ودعوا في الملتقى الذي نظمته اليوم السبت، الجمعية الأردنية للعلوم التربوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تحت عنوان" أفكار لقضايا في العام في الأردن"، الى زيادة الوعي المجتمعي حول أهمية التعليم المهني التقني، والعمل على تعزيز فرص التحاق الطلبة ذوي الإعاقة بهذا النوع من التعليم.



وهدف الملتقى، الذي شارك فيه مدراء التربية وخبراء وأكاديميون إلى البحث في سبل تطوير العملية التربوية وتحسين مخرجاتها من خلال مناقشة أربعة برامج هي التعليم الدامج، والتعليم المهني (BTEC)، والدبلوم العالي، وبرنامج التنمية المهنية للمعلمين.



وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة في افتتاح الملتقى، اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالتعليم لدوره في بناء نهضة الأمم والشعوب وبناء القدرات البشرية وتطوير العملية التعليمية، باعتباره جوهر نهضة الأمة، ويسهم في مسيرة بناء الدول لا سيما في مرحلة باتت تتسابق فيها الأمم في اقتصاد المعرفة واستثمار الطاقات البشرية.



وقال إن الوزارة تسعى إلى تدريب 8 آلاف معلم ومعلمة أثناء الخدمة سنويا بدءا من العام الدراسي الحالي، وصولا الى تدريب 40 ألفا خلال السنوات الخمس المقبلة، وتدريب 26 ألفا خلال نفس الفترة قبل الخدمة ما يمكن حصول 80 بالمئة من الطاقم التعليمي بالوزارة على دبلوم إعداد المعلمين.

وبين أن الوزارة خطت خطوات رائدة في تمكين المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم لأداء رسالتهم، بما يحقق أهدافها، إذ توسعت في تطبيق برنامج دبلوم إعداد المعلمين قبل الخدمة بالتعاون مع أربع جامعات رسمية، وعملت كذلك على تحديد معايير لاختيار المعلمين للتعيين في المدارس الحكومية تضمن الكفاءة والفاعلية، وربط ترقية المعلمين لرتب أعلى بناء على إنجازاتهم التربوية.



وأوضح أن الوزارة بدأت العام الدراسي الماضي بتطبيق خطة توزيع الطلبة بعد إنهائهم الصف التاسع الأساسي إلى مسارين تعليميين: أكاديمي ومهني تقني، مبينا أن المسار الأكاديمي يضم 6 حقول تخصصية، فيما يضم المسار المهني التقني عشرة تخصصات حددت بناء على متطلبات سوق العمل، ما يضمن الحصول على فرصة للعمل والتخفيف من نسبة البطالة؛ لما يتيحه هذا التقسيم من مجال أكبر للتدريب التطبيقي لربط المعرفة بالحياة العملية.

وأشار إلى إطلاق الوزارة الإستراتيجية العشرية للتعليم الدامج بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعتبر خارطة طريق لرسم سياسات الوزارة نحو تفعيل تعليم دامج من حيث تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لهم، انطلاقا من اهتمامها بالتعليم الدامج وتطبيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على حق التعليم لجميع شرائح المجتمع، وخاصة الأطفال من ذوي الإعاقة.



وأكد الحاجة لتطوير خطط وبرامج تستجيب لمواكبة المستجدات التربوية، بحيث يشمل هذا التطوير جميع عناصر العملية التعليمية من معلمين وطلبة ومناهج دراسية وبيئة تعليمية داعمة وجاذبة؛ لتحقيق أهداف التعلم المتمثلة في متعلم مبدع لديه مهارات تفكير تؤهله لحل المشكلات وإنتاج المعرفة بدلا من استهلاكها، ومزود بقيم وإتجاهات إيجابية نحو ذاته ومجتمعه، لا سيما في عالم يشهد تسارعا في تدفق المعارف بفضل التطور الهائل في أدوات التكنولوجيا.



واعتبر أن مضامين الملتقى تشكل أولوية واضحة في خطط وبرامج الوزارة لدورها البارز في تحقيق رؤيتها ورسالتها، وانسجامها التام مع الأولويات المتعلقة بالعملية التعليمية في رؤية التحديث الإقتصادي، مثلما أعرب عن التقدير لدور الجمعية الأردنية للعلوم التربوية في تنظيم هذا الملتقى، وحرص الوزارة على الأخذ بتصوصياته عند التخطيط والتنفيذ والتقييم لبرامجها المتعلقة بموضوعاته.