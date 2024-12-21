انطلاق فعاليات مؤتمر الزرقاء الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم السبت، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، فعاليات مؤتمر الزرقاء الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي حمل شعار "إعاقتي رمز تميزي"، برعاية محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود.



وشهد المؤتمر، الذي نظمته جمعية حمام المدينة الخيرية وجمعية الحكمة للتنمية الاجتماعية وملتقى الكرامة الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء، حضور رئيس مجلس محافظة الزرقاء فيصل الزواهرة، ومدير الثقافة محمد الزعبي، وجمع من الإعلاميين وممثلي المجتمع المحلي.



وأكد أبو قاعود أن المؤتمر ينعقد بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وانسجامًا مع توجيهات الملك عبد الله الثاني التي تركز على ذوي الإعاقة والاهتمام بهم، حيث يحظون برعاية واهتمام خاصين من قبل جلالته.