اجتماع للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في مادبا

اجتماع للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في مادبا
التاريخ
12/21/2024 10:12:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
عُقد اجتماع للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في مادبا، بحضور النواب عيسى الكرادشة وبكر الحيصة وقاسم القباعي، لمناقشة بنود قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح رئيس فرع الجمعية في مادبا فواز المحاسنة أن الاجتماع يهدف لتسليط الضوء على مطالب الجمعية بشأن تحسين القانون ما ينعكس إيجابا على المتقاعدين .
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