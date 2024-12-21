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اجتماع للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في مادبا

12/21/2024 10:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عُقد اجتماع للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في مادبا، بحضور النواب عيسى الكرادشة وبكر الحيصة وقاسم القباعي، لمناقشة بنود قانون الضمان الاجتماعي.


وأوضح رئيس فرع الجمعية في مادبا فواز المحاسنة أن الاجتماع يهدف لتسليط الضوء على مطالب الجمعية بشأن تحسين القانون ما ينعكس إيجابا على المتقاعدين .

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