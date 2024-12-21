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تكريم الفائزين بمسابقة الأديب تيسير السبول في الطفيلة

12/21/2024 10:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة الطفيلة بالتعاون مع ملتقى الطفيلة الثقافي في قاعتها اليوم حفل تكريم للفائزين بمسابقة الأديب والشاعر الراحل تيسير السبول في دورتها الـ 22 للعام 2024، وذلك في مجالي القصة القصيرة والشعر، وبمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.


وأكد مدير مديرية ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير حرص وزارة الثقافة على دعم المواهب الأدبية وصقل مهارات الكتاب والشعراء، مشيرا إلى أهمية هذه المسابقة في إحياء ذكرى الشاعر الراحل تيسير السبول وتفعيل أنشطة الإبداع الأدبي في الطفيلة وإبراز المواهب الشعرية و الأدبية الشبابية.

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