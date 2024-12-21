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ناشطون يتداولون فيديو يكشف عن عائلة أردنية مفقودة في سورية - فيدي

12/21/2024 10:00:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر صورة دفتر عائلة أردنية تعود إلى عائلة من مدينة السلط، يعتقد أنها كانت مسجونة في فرع فلسطين بسورية.


ويأتي الفيديو ضمن محاولات للتعرف على مصير العائلة المفقودة، حيث ناشد ناشطون من لديه أي معلومات عن أفراد هذه العائلة التواصل لتقديم تفاصيل قد تساعد على تحديد مكانهم أو معرفة وضعهم الحالي.


القضية تعيد فتح ملف العائلات الأردنية التي فقدت أفرادها في سورية، وسط دعوات لتكثيف الجهود للكشف عن مصير المعتقلين والمغيبين قسرياً.

لمشاهدة الفيديو عبر موقعنا:


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