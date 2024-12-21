ناشطون يتداولون فيديو يكشف عن عائلة أردنية مفقودة في سورية - فيدي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي
مقطع فيديو يظهر صورة دفتر عائلة أردنية تعود إلى عائلة من مدينة السلط، يعتقد أنها كانت مسجونة في فرع فلسطين بسورية.
ويأتي الفيديو ضمن محاولات للتعرف على مصير العائلة المفقودة، حيث ناشد ناشطون من لديه أي معلومات عن أفراد هذه العائلة التواصل لتقديم تفاصيل قد تساعد على تحديد مكانهم أو معرفة وضعهم الحالي.
القضية تعيد فتح ملف العائلات الأردنية التي فقدت أفرادها في سورية، وسط دعوات لتكثيف الجهود للكشف عن مصير المعتقلين والمغيبين قسرياً.
لمشاهدة الفيديو عبر موقعنا:
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