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العيسوي: الأردن بقيادة الملك في طليعة الدول المدافعة عن القضايا العربية

12/21/2024 9:07:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، دوما في طليعة الدول المدافعة عن القضايا العربية، وعلى مختلف الأصعدة.
وأضاف العيسوي أنه، وانطلاقا من التزامه الثابت بدعم السلام والاستقرار، فإن الأردن يلعب دورًا محوريًا في مواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي ويعمل على تسهيل الجهود الإغاثية وتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من وجهاء وأبناء آل ماضي، ووفدا نسائيا من سيدات شرق عمان، في لقاءين منفصلين، استعرض خلالهما مواقف الأردن وجهود جلالة الملك السياسية والدبلوماسية المساندة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

بدورهم، أكد المتحدثون وقوفهم صفا واحدا، وعلى قلب رجل واحد، خلف جلالة الملك، مثمنين جهود جلالته الدؤوبة لرفعة الأردن والمدافعة عن قضايا أمته العربية والإسلامية العادلة، معربين عن تقديرهم واعتزازهم بمسيرة البناء والانجاز والتنمية التي يقودها جلالة الملك، من أجل رفعة الوطن.
وعبروا عن فخرهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة، تجاه جميع الأشقاء العرب، مشيرين إلى أن الهاشميين، يجسدوا، على مدار التاريخ، نموذجا في الرحمة والمحبة والوحدة والإنسانية.

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