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وزارة الصحة تنفي تصريحات منسوبة لوزير الصحة

12/21/2024 9:07:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفت وزارة الصحة التصريحات المنسوبة لوزير الصحة الدكتور فراس الهواري في إطار رد الوزارة على أسئلة موجهة من قبل أحد النواب، والتي نشرتها عدد من وسائل الإعلام، حول وجود خطة استراتيجية لبناء مستشفى متخصص لمعالجة السرطان في الكرك.


ودعت الوزارة في بيان لها اليوم السبت إلى توخي الدقة قبل النشر والرجوع للوزارة حول اي استفسار، موضحة ان اجابتها على هذا السؤال لم تتطرق إلى وجود خطة لبناء مستشفى للسرطان في الكرك، وان الإجابة على هذا السؤال تضمنت ما يلي:


. بحسب بيانات السجل الوطني للسرطان فإن الزيادة في حالات السرطان في الأردن هي عامة وتشمل مختلف المحافظات، خاصة السرطانات المرتبطة بالتدخين، ويفسره انتشار عوامل الخطورة للسرطان خاصة التدخين والسمنة وقد تم إطلاق الاستراتيجيات الوطنية لمكافحتهما.


. تم إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على السرطان، وهي في مراحلها النهائية تمهيدا للإطلاق. وستتضمن إعداد خطة للتوسع في وحدات علاج السرطان بناء على بيانات سجل السرطان والتنبؤ المستقبلي.


. حاليا تم رفد مستشفى الكرك الحكومي ومركز صحي غور المزرعة بجهاز ماموغرام للكشف المبكر عن أورام الثدي. والعمل جار على بدء إطلاق الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم.


. علما بان مركز الحسين للسرطان بدأ بتأسيس مركز جديد في محافظة العقبة سيتضمن المركز عيادات خارجية تقدم خدمات طبية متنوعة تشمل الفحوصات للكشف المبكر عن السرطان والعلاج الكيميائي والأشعة والفحوصات المخبرية، ويتم استقبال الحالات ضمن الاتفاقيه المبرمة مع وزارة الصحة.

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