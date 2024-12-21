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فنانة من سويسرا تواجه تحديات التكنولوجيا في عالم الواقع الافتراضي

12/21/2024 9:06:38 AM
(MENAFN- Swissinfo) تقنيات الواقع الافتراضي من أبرز الفنون المستقبلية، ولكنها لا تزال في مراحلها البدائية. تسلّط الفنانة السويسرية الفرنسية فابيان جيزندنر، المشاركة بمشروعها "بوم"، في مهرجان للواقع الافتراضي في براغ مؤخّرا، الضوء على التحديات التي تواجه الدمج بين الفن والتقنية، وتتناول وضع تكنولوجيا الواقع الافتراضي في سويسرا، وتعتبر امتلاكها جوازَي سفر "ضربة حظ" ساعدتها في مسيرتها الفنية.

تم نشر هذا المحتوى على 21 ديسمبر 2024 - 12:51 14دقائق كريستوفر سمول- براغ
  • English en Nothing is possible: Swiss animator explores the limits of virtual reality الأصلي طالع المزيدNothing is possible: Swiss animator explores the limits of virtual realit

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