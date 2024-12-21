فنانة من سويسرا تواجه تحديات التكنولوجيا في عالم الواقع الافتراضي

(MENAFN
- Swissinfo)
تقنيات الواقع الافتراضي من أبرز الفنون المستقبلية، ولكنها لا تزال في مراحلها البدائية. تسلّط الفنانة
السويسرية الفرنسية فابيان جيزندنر، المشاركة بمشروعها "بوم"، في مهرجان للواقع الافتراضي في براغ مؤخّرا، الضوء على التحديات التي تواجه الدمج بين الفن والتقنية، وتتناول وضع تكنولوجيا
الواقع الافتراضي في سويسرا، وتعتبر امتلاكها جوازَي سفر "ضربة حظ" ساعدتها في مسيرتها الفنية.
تم نشر هذا المحتوى على
21 ديسمبر 2024 - 12:51
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كريستوفر سمول- براغ
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Nothing is possible: Swiss animator explores the limits of virtual reality
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طالع المزيدNothing is possible: Swiss animator explores the limits of virtual realit
MENAFN21122024000210011054ID1109019510
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