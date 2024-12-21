الاقتصادي والاجتماعي: توحيد جهود مراكز الأبحاث ذات الاختصاص الواحد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أخيرا، لقاء تشاوريا مع المراكز البحثية والدراسات في الأردنية.



وهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون والتشاور بين هذه المراكز والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لربط البحث العلمي بالحاجات المجتمعية وتحقيق الأهداف الوطنية والمؤسسية.



وأشار رئيس المجلس، الدكتور موسى شتيوي، في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن الحاجة إلى مثل هذه اللقاءات دائمة، وليست آنية.



وأكد أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومواكبة التحولات العالمية لدعم الجهود البحثية في مواجهة التحديات الوطنية، مع ضرورة التركيز على استقلالية المراكز وإبداعاتها، مشيرا إلى أن المراكز قادرة على تنفيذ برامجها إذا امتلكت فهم الحاجة والضرورة المجتمعية والوطنية لهذه الأبحاث والدراسات.