الاقتصادي والاجتماعي: توحيد جهود مراكز الأبحاث ذات الاختصاص الواحد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أخيرا، لقاء تشاوريا مع المراكز البحثية والدراسات في الجامعات
الأردنية.
وهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون والتشاور بين هذه المراكز والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لربط البحث العلمي بالحاجات المجتمعية وتحقيق الأهداف الوطنية والمؤسسية.
وأشار رئيس المجلس، الدكتور موسى شتيوي، في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن الحاجة إلى مثل هذه اللقاءات دائمة، وليست آنية.
وأكد أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومواكبة التحولات العالمية لدعم الجهود البحثية في مواجهة التحديات الوطنية، مع ضرورة التركيز على استقلالية المراكز وإبداعاتها، مشيرا إلى أن المراكز قادرة على تنفيذ برامجها إذا امتلكت فهم الحاجة والضرورة المجتمعية والوطنية لهذه الأبحاث والدراسات.
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