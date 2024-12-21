Saturday, 21 December 2024 01:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


افتتاح فعاليات اليوم الطبي المجاني لنادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية

12/21/2024 8:08:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، فعاليات اليوم الطبي المجاني السادس لنادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية.
وأكد مهيدات، في بيان اليوم السبت، أهمية مبادرات المجتمع المحلي ومساهمتها الفاعلة في القطاع الصحي والطبي الوطني، من خلال التشاركية في تقديم الخدمات الصحية للمجتمع المحلي.
وثمّن جهود نادي الخريجين في تنفيذ مثل هذه الفعاليات والأنشطة المختلفة، وجهود الأطباء وممثلي الجهات المشاركة، مستذكرًا مسيرة الكلية العلمية الإسلامية التربوية والتعليمية الممتدة على مدار أكثر من 77 عامًا.
وقالت أمين عام النادي، نشوى عبيدات، إن هدف اليوم الطبي هو تقديم خدمات طبية شاملة ومجانية للمجتمع المحلي واستشارات متنوعة، مثمّنة جهود الشركاء في هذا اليوم، سواء وزارة الصحة والمؤسسة وبنك الدم، ومركز الحسين للسرطان، والمستشفيات، والمختبرات الطبية، وشركات الأدوية.
وشمل اليوم الطبي استشارات في الطب العام والباطني والنسائية والعيون والجلدية والعظام والأسنان وطب الأطفال، بالإضافة إلى إجراء فحوصات وتحاليل طبية متنوعة في المختبرات، واستشارات للإقلاع عن التدخين، والعلاج والتأهيل الطبيعي، والنطق، والسمعيات.
كما تضمن اليوم الطبي محاضرات تثقيفية حول الغذاء، والتوقف عن التدخين، والسمنة، والوزن الصحي، ومقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، والتصوير الطبي للأطفال.
بترا









MENAFN21122024000208011052ID1109019469

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث