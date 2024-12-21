الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة أوستروفسكي في جمهورية دونيتسك والقضاء على 1575 عسكريا، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف خلال 24 ساعة.وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:- عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وجمهورية دونيتسك وكبدت العدو 40 قتيلا ودمرت له مدرعة ومركبتين ومدافع ومستودع ذخيرة.



- عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وصدت هجومين وكبدت العدو 440 قتيلا ودمرت له 3 دبابات بينها "ليوبارد" ألمانية، ومركبتين ومدافع غربية ومستودع ذخيرة ومحطتي حرب إلكترونية.



- حررت قوات "الجنوب" بلدة أوستروفسكي في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 285 قتيلا ودمرت له مدرعتين ومركبتين و5 مستودعات ذخيرة ومدافع غربية.



عززت قوات "المركز" تقدمها في جمهورية دونيتسك وصدت 12 هجوما وكبدت العدو 580 قتيلا ودمرت له دبابة "ليوبارد" ومدرعات منها "أم 113" و"أم 117" و"ماكس برو" أمريكية، ومركبات ومدافع غربية.



- عززت قوات "الشرق" مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 160 قتيلا ودمرت له 6 مركبات ومدافع غربية.



- ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وصدت هجوما واحدا وكبدته 70 قتيلا ودمرت له مركبتين ومدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية.



- تواصل القوات الروسية تدمير مواقع الطاقة والبنية التحتية والمطارات العسكرية ومستودعات المسيرات ولوجستيات العدو.



- إسقاط 8 صواريخ "هيمارس" أمريكية.



- إسقاط 89 مسيرة.