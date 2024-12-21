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أبو السمن يتفقد مشروع تصريف المياه على طريق البحر الميت

12/21/2024 8:08:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم السبت، مشروع تأهيل نظام تصريف المياه الجوفية والسطحية الذي تنفذه الوزارة على طريق البحر الميت-العدسية.
واطلع أبو السمن على سير الأعمال في المشروع الذي يتضمن تنفيذ شبكات تصريف مياه جوفية وسطحية بطول نصف كلم تقريبا، بالإضافة لإعادة إنشاء العبارات الاسطوانية، وإعادة إنشاء لكامل طبقات الطريق ضمن أعلى المواصفات التي تتناسب مع طبيعة المنطقة وتكوينها الطبوغرافي والجغرافي.
ووجه أبو السمن إلى تسريع وتيرة العمل لضمان إنجاز المشروع ضمن المدة المحددة نظرا لأهمية الطريق وكثافة الحركة المرورية عليه.
ويعتبر هذا المشروع الذي تنفذه الوزارة في المنطقة المقابلة لمسجد العدسية "منطقة النبعات" على طريق البحر الميت من المشاريع الوقائية التي تحرص الوزارة على تنفيذها لضمان ديمومة الطريق وسلامة مستخدميه وخدمة السكان المحليين.
يذكر أن كلفة المشروع التقديرية تبلغ نحو مليون دينار، ومدة تنفيذ الأعمال 120 يوم عمل.








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