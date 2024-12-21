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مظاهرة حاشدة أمام السفارة الأميركية في هافانا للمطالبة برفع الحصار عن كوبا

12/21/2024 8:08:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تظاهر مئات الآلاف من الكوبيين، يتقدمهم الرئيس ميغيل دياز كانيل، والرئيس السابق راؤول كاسترو، أمام سفارة الولايات المتحدة في هافانا، أمس الجمعة، للمطالبة برفع الحصار الأميركي، وذلك قبل شهر من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وسار المتظاهرون أمام مقر البعثة في جادة ماليكون، تحت شعار ((مسيرة الشعب المناضل ضد الحصار وإدراج كوبا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب)).


وقال دياز كانيل أمام المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام الكوبية: ((إننا نسير لنطلب من حكومة الولايات المتحدة أن تدع الشعب الكوبي يعيش في سلام)). وهتف المتظاهرون: ((ارفعوا الحصار))، و((لسنا إرهابيين، أزيلونا من اللائحة)).
وشارك 700 ألف شخص في المسيرة، حسب السلطات، يتقدمهم الرئيس الحالي وسلفه كاسترو (93 عاماً) الذي حكم البلاد بين 2006 و2021 خلفاً لشقيقه فيدل.

الشرق الأوسط

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