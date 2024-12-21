مظاهرة حاشدة أمام السفارة الأميركية في هافانا للمطالبة برفع الحصار عن كوبا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تظاهر مئات الآلاف من الكوبيين، يتقدمهم الرئيس ميغيل دياز كانيل، والرئيس السابق راؤول كاسترو، أمام سفارة الولايات المتحدة في هافانا، أمس الجمعة، للمطالبة برفع الحصار الأميركي، وذلك قبل شهر من عودة دونالد ترامب
إلى البيت الأبيض.
وسار المتظاهرون أمام مقر البعثة في جادة ماليكون، تحت شعار ((مسيرة الشعب المناضل ضد الحصار وإدراج كوبا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب)).
وقال دياز كانيل أمام المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام الكوبية: ((إننا نسير لنطلب من حكومة الولايات المتحدة أن تدع الشعب الكوبي يعيش في سلام)). وهتف المتظاهرون: ((ارفعوا الحصار))، و((لسنا إرهابيين، أزيلونا من اللائحة)).
وشارك 700 ألف شخص في المسيرة، حسب السلطات، يتقدمهم الرئيس الحالي وسلفه كاسترو (93 عاماً) الذي حكم البلاد بين 2006 و2021 خلفاً لشقيقه فيدل.
الشرق الأوسط
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