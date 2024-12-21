الصحة تناشد المجتمع الدولي إدخال المساعدات والأدوية والطعام لمستشفى كمال عدوان

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN-
ناشدت وزارة الصحة المجتمع الدولي إدخال المساعدات والأدوية والطعام إلى مستشفى
كمال عدوان في قطاع غزة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن إطلاق النار مستمر على مدار الساعة في محيط المستشفى، فيما سقطت قذائف الاحتلال على الطابق الثالث وعند أبوابه، ما تسبب بحالة ذعر للمرضى والطواقم الطبية.
وأشارت إلى أن المستشفى بحاجة ماسة لمستلزمات الصيانة الضرورية للحفاظ على استمرار توفير الكهرباء والمياه والأكسجين، في ظل نقص كبير بالأدوية ومسكنات الآلام.
ولفتت إلى أن إسرائيل تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، باستهدافها للمراكز الطبية والصحية، وعدم سماحها لنجدة وإنقاذ من هم بداخلها.
وأضافت وزارة الصحة أن المرضى في مستشفى كمال عدوان وبقية المراكز الصحية والمستشفيات العاملة في قطاع غزة مهددون بالموت إما برصاص الاحتلال الإسرائيلي أو جراء نقص الأدوية.
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